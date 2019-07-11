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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    三星Note 10系列官方渲染图流出 上下边框极窄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日三星官方已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式举办Galaxy Note 10系列发布会。日前，有国外爆料者放出了该系列两款机型的官方高清渲染图。

    三星Galaxy Note 10官方渲染图首曝：边框极窄
    网曝Galaxy Note 10渲染图

    根据渲染图显示，三星Galaxy Note 10系列的屏幕四周边框极窄，并且采用了居中打孔的前置相机，且两款机型均为前置单摄。据此前的传言，这两者仅在屏幕尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

    三星Galaxy Note 10官方渲染图首曝：边框极窄
    网曝Galaxy Note 10 Pro渲染图

    机身背面也与之前的爆料相符，分别配备了三摄和四摄模组，据悉Galaxy Note10 Pro的相机规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

    值得一体的是，此次渲染图再次证实了该机的物理按键都集中在机身左侧，这可能会对右手使用手机的用户造成困扰，可能会影响一些用户的使用体验右侧有闪光灯。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note 10系列官方渲染图流出 上下边框极窄http://news.zol.com.cn/721/7216057.html

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