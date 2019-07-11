任天堂表示未终结对3DS的支持：有需求仍将继续

中关村在线消息：昨日，任天堂发布了新掌机Switch Lite，很多玩家认为新掌机的诞生后任天堂将终止Nintendo 3DS的支持，随后任天堂官方否认了这种说法。

任天堂美国总裁Doug Bowser表示，尽管发布了Switch Lite，但并未终止对3DS系列产品的支持。并表示只要有需求，就将继续支持3DS系列。



任天堂表示新掌机Switch Lite不会取代3DS

昨日，任天堂发布了Switch Lite，官方表示该机专为便携游戏而生。与主Switch不同，Switch Lite无法连接到电视，手柄不可拆卸。

据资料显示，任天堂3DS是日本任天堂公司于2011年推出的第四代便携式游戏机，属任天堂DS后续机种，2011年2月26日在日本上市。



任天堂3DS系列最大的卖点是裸眼3D技术

该机系列最大的卖点是裸眼3D技术，即利用视差障壁技术，让玩家不需配戴特殊眼镜即可感受到3D效果。

目前，任天堂3DS有四个衍生机型，分别是2012年上市的大屏幕任天堂3DS LL；2014年10月起发售的新3DS与新任天堂3DS LL/XL。

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