上半年度人物豪言盘点：有理智 有魔幻 有感慨

2019年已经过去了一半了，科技界的大咖们也没有闲着，他们在公开场合，或是发自内心，或是迫于问题，又或者是迫于当前形势，都发表了很多对行业，技术的以及趋势的看法。

今天我们就来盘点一下2019上半年科技大咖都说了哪些豪言。





01 任正非：华为不恨美国



华为创始人兼CEO任正非

华为创始人兼CEO任正非在深圳与数字时代三大思想家的中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞帝展开交流和谈话。



席间任正非在谈话中再次提及了美国打击华为的问题，并做出了回应。同时对于美国制裁所带来的影响，任正非也首次在公众面前提及，不过他本人并不担心。

任正非在采访最后再次重申：美国作为世界上最强大的国家，好多东西是华为要学习的。在少量问题的挫折上，也不能恨美国。“美国是很漫长的历史，这个小小段段出了差错，我们就记恨一辈子，那我们只有落后。我们只有向他学习，才永远会作为一个行业的领导者存在”，任正非说。

02 马云：比996做的多员工才能活得更好



阿里巴巴董事局主席马云

马云表示：“很多做企业的人觉得自己能投资，其实我发现他们很多人连投机都算不上，只能算赌博。要做好企业，必须付出比别人更大代价才有可能…最近很多人批评我的996，我觉得我必须比996做的更多，员工才能活得更好，社会才能更进步。”



马云表示，“真正的996应该是花时间在学习、思考和自我的提升上。那些能坚持996的人一定是找到了自己的热情之处，找到了金钱以外的快乐之处，他们享受自己在八小时以外的学习、思考，探索的路径上，找到自己工作快乐点的人是幸福的，有福报的。为加班工资而996的人是很难持久的。”

03 马化腾：网民数量已无红利 产业互联网是风口



腾讯CEO马化腾

马化腾直言，“我们发现中国互联网民进入下一阶段，因为整个网民数量这个红利已经没有太多”。同时马化腾指出，整个服务从消费转向产业互联网一个未来大的风口，这个大浪潮而做积极准备。



对于产业互联网，马化腾表示，5G将会给产业互联网提供网络支撑。“今年以来5G是一个热词，包括像两会期间也看到一些示范效果，试验网络也打出来了，这的确是一个全新宽带移动互联网，因为不仅带宽靠高度，根据不同应用还可以提出不同质量需求”，马化腾说。

04 张朝阳：5G这么高频的电磁波对人体危害很大



搜狐公司董事局主席张朝阳

搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在出席搜狐科技5G峰会时，谈到自己对5G时代的理解和对人体的危害。张朝阳表示，5G基站密度极其高，因为是毫米波，这么微波的、高频率的、几千兆的赫兹，根据自己的物理知识，其实对人体的危害是很大的。



“3G、4G的话，它可能是低频，波长长一点，在这种高频电磁波下，会对水分子和氧的一些震荡频率可能会产生共振。”张朝阳表示，在5G到来后，我们光享受5G带来的未来科技的进步和方便的同时，也要关注一下电磁波对人体的影响。

05 刘强东：混日子的人不是我兄弟!



京东CEO刘强东

京东CEO刘强东称“京东最近四、五年没有实施末位淘汰制了!人员急剧膨胀,发号施令的人愈来愈多,干活的人愈来愈少,混日子的人更是快速增多!这样下去,京东注定 没有希望!公司只会逐渐被市场无情淘汰!



由此不得不进行裁员，因为“我是要为18万兄弟背后那18万个家庭负责”，刘强东说。同时刘强东还直言：“混日子的人不是我的兄弟!真正的兄弟一定是一 起拼杀于江湖,一起承担责任和压力,一起享受成功的成果的人!”

06 雷军：小米北漂九年终买房



小米CEO雷军

小米CEO雷军感慨，作为北漂在北京奋斗了九年多，终于买房了！并表示这座小米科技园占地面积达34万平方米，共拥有8栋楼，总造价为52亿元人民币。



雷军早在小米科技园动工时就曾表示：“小米在北京创业五年，像北漂，首先是银谷大厦，接着是卷石大厦、宏源大厦，再搬到五彩城大厦，又租了五彩城周围四栋楼，几乎一年搬一次！在北京，终于会有一个自己的家。”

07 董明珠：质量低于国家标准就是害人命的事



格力董事长董明珠

格力和奥克斯互怼之后。董明珠在内部会议上表示：“我们认为国家的标准只是个门槛，而我们真正的设计，我们对于质量的控制，是以消费者满以为标准，要远远高于国家标准。”



她还强调称：“国家标准严格上说只是法律底线，质量低于国家标准就是害人命的事，就是违法的事件。”

08 周鸿祎：一定不能一家独大，赢家通吃



360董事长周鸿祎

“小程序要发展成一个生态，一定不能一家独大，赢家通吃”，周鸿祎认为，360小程序定位是整个小程序生态的一个组成部分，是对行业生态的有益补充，“每个平台给开发者和用户带来的场景和时点都不一样，每个平台的优势也不一样，我希望能够给行业带来一些新模式，新思维”。



“小程序项目也是我们互联网战略开源开放思路的一部分，顺应时代潮流，逐步开源合作，打破大公司垄断，鼓励和扶持小公司发展，开放的脚步不会停止，我们也不能逆潮流而动，要把我们的大数据、AI优势、流量和入口，还有我们商业化的优势，拿出来扶持行业，共筑安全和互联网大生态”，周鸿祎说。

09 罗永浩：艾维他算苹果什么灵魂设计师



锤子罗永浩

罗永浩多次吐槽苹果的设计，对于艾维的离职，更是表示，不觉得他算什么苹果的灵魂设计师，对比11年前后的全部苹果产品，苹果的灵魂设计师显然是乔布斯。



罗永浩在个人微博上再次表达了自己对iPhone设计的观点：“不会，现在市面上大多数的手机都比苹果好看，虽然这不重要。”

罗永浩表示：“安卓平板和Chromebook不太灵，主要就是因为软件太烂。之前朋友帮忙拿了TNT给劈柴看，劈柴看完转给了软件负责人...结果可想而知。成熟大企业就是这样：老板已经不管事了，雇来的CEO不会得罪手下高管。高管不会承认自己做的不灵，就是这样。”

10 贾跃亭：美国独立机构把FF评为2019加州十大高科技创业公司



贾跃亭

贾跃亭：“美国独立第三方机构把FF评为2019加州十大高科技创业公司第三名，仅次于全球出行产业领先者Uber和Lyft，这种认可是对FF全体员工极大的鼓舞。FF将一如既往地为打造共享智能出行生态的愿景而奋斗！”



贾跃亭写道：“在加州最佳科技创业公司评选中，FF和Uber、Lyft一同位列三甲。”同时他还谈到FF91作为FF创新的一个成功产品，现在·举例量产只剩一步之遥。贾跃亭有信心的称，他们已经准备好接受用户的考验了。

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