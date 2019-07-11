早报：苹果5款iPad曝光 魅族Flyme8将Q4发

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

随着苹果秋季新品发布会的临近，关于iPad和iPhone的消息也越来越多。



苹果新iPad曝光：五个新型号入库



苹果新iPad曝光

据欧亚经济委员会数据库中显示的最新细节看，又有五款苹果新的设备进入了认证库中，对应的型号分别是A2068、A2197、A2198、A2228和A2230，结合目前苹果的设备型号看，这应该就是新一代iPad。



随后，有外媒报道称，上述认证型号入库的是新一代评价iPad，跟之前不太一样的是，屏幕从9.7英寸升级至10.2英寸，同时外形上也会有新的变化，肯能屏占比会有升级，看起来视觉效果更加不错。

现在iPad不管怎么变都已经很难激起消费者的购买欲望，估计iPad产品线也该精简了。下面一则消息来自三星。

传三星Note10有5G版：最高1TB存储



传三星Note10有5G版

据sammobile报道，他们的消息来源称，可以确认三星将提供具有1TB存储空间的Galaxy Note 10 5G，另外还有256GB和512GB存储版本。1TB版本还应该有12GB的RAM，另外还有陶瓷背板，但目前来说这仍然是猜测。



值得一提的是，三星Galaxy Note 10的首张官方渲染图刚刚已经被国外网友曝光，渲染图基本上跟此前的传闻相吻合。

早前三星官方宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约召开Galaxy新品发布会，正式推出三星Galaxy Note 10系列。

三星Note10除了是下半年三星最重要机型，也是手机市场上最重要的一款5G手机之一。下面一则消息来自Facebook，它的Libra项目恐要难产。

美联储主席：FB不打消人们顾虑 Libra项目就不能继续



FB不打消人们顾虑 Libra项目就不能继续

据美国财经网站CNBC报道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome H. Powell）今日向美国国会委员会表示，如果Facebook不能打消人们对其数字加密货币Libra的顾虑，该项目就不能继续进行。



鲍威尔说：“Libra引发了一系列严重的担忧，涉及到隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等。这些都是应该彻底公开解决的问题。”作为向国会提交半年度货币政策报告的一部分，鲍威尔今日向众议院金融服务委员会成员提出了有关Facebook Libra的一系列问题。

美联储对于数字货币还是非常谨慎的。下面一则消息来自唯品会，他投巨资进入线下特卖市场。

唯品会29亿元收购杉杉集团 布局线下奥莱业务



唯品会29亿元收购杉杉集团

唯品会宣布，公司已于今日上午通过香港全资子公司Vipshop International Holdings Limited，与杉杉集团有限公司和宁波星通创富股权投资合伙企业（有限合伙）在上海签署收购协议，以29亿元人民币现金收购杉杉商业集团有限公司100%股份。



唯品会表示，通过本次收购，唯品会布局线下奥莱业务，并积极探索线上线下融合的特卖模式，实现线上线下一体化的全渠道特卖零售布局。

线上+线下将会组成唯品会特卖新零售的新格局。下面一则消息来自华为。

华为回应“部分人给华为贴爱国标签”：个别现象



华为回应“部分人给华为贴爱国标签”

据华为心声社区消息，华为公司高级副总裁、董事陈黎芳昨日在新员工座谈互动中，回应了员工提出的“部分人喜欢给华为贴爱国标签”的问题，称“给华为贴爱国标签”是个别现象，并不代表所有人。



陈黎芳在回答提问时指出，“华为自己不能糊涂。如果我们不把产品、技术和服务做好，想通过贴一个爱国标签就实现长治久安，这是不可能的。我们不用特别在意别人给我们贴什么标签，关键还是要把自己的产品搞好，要有真本事。”陈黎芳在回答问题时，还谈到了任正非的态度，任正非曾说，华为最最重要的“铁拳”就是产品和技术，要做到最优秀，做到不可替代。

喜欢就买，不喜欢就不买，这个道理真的很简单。下面一则消息来自任天堂。

任天堂：Switch Lite不会取代3DS



Switch Lite不会取代3DS

任天堂发布了Switch Lite，这是一款经过重新设计的版本，专为便携游戏而生。与主Switch不同，Switch Lite无法连接到电视，有人可能会认为Switch Lite的诞生意味着Nintendo 3DS的终结，但任天堂则否认了这种看法。



任天堂表示，尽管发布了Switch Lite，但并未终止对3DS系列产品的支持。“只要有需求，我们将继续支持我们的3DS系列，”任天堂美国总裁Doug Bowser说。

Switch Lite比Switch便宜100美元，售价199.99美元，与最高端的3DS价格相同，但入门级2DS只需79.99美元，因此在Switch价格降到100美元大关之前，任天堂不太可能砍掉3DS。

当被人家都在女里吧玩家搬到云上时，任天堂又发了一个新游戏机。下面一则消息来自魅族。

终于有消息了 传魅族Flyme 8第四季度上线



传魅族Flyme 8第四季度上线

国外爆料网站Slashleaks曝光了一张图片，显示魅族Flyme 8将在2019年Q4上线。根据曝光的图片，魅族Flyme 8在2019年Q2开启内部测试，2019年Q3系统将进行封测，最后在2019年 Q4正式上线。



据悉，今年5月底，魅族产品经理@陈家沂 在微博上曝光了魅族Flyme 8的海报，表示Flyme 8即将上线，并且除了一些亮点之外，最重要的是：快省稳！

魅族Flyme8来了期待。下面一则消息来自微信。

朋友圈小视频WiFi下自动播放 网友疯狂吐槽微信



朋友圈小视频WiFi下自动播放

据不少网友反映，更新微信7.0.5最新版之后，朋友圈的小视频在WiFi状态下会自动播放，并且没有关闭的开关。只有在移动网络下可以关闭自动播放。很多人表示无法接受这样的更改，有网友甚至表示都不想刷朋友圈了。



看来反感这个变化的用户不在少数，不知腾讯会不会接受用户的建议在新版本中关闭WiFi下自动播放这个功能，或者至少提供一个可以关闭的开关。

下面一则消息来自数码相机的一份市场调查。

报告：去年数码相机市场萎缩20％ 单反最受影响



去年数码相机市场萎缩20％

据日本媒体报道称，随着智能手机相机变得越来越先进，数码相机的销售额正在下降。 2018年，消费级数码相机市场与去年相比下降了22％，出货量为2029万台。



虽然最近出现了大量新的无反光相机，包括佳能，哈苏和尼康的产品，但与前两年相比，2019年每月传统数码相机装置的出货量都较低。报告中还指出，数码相机市场每况愈下，而细分市场中单反相机更严重。

对于数码相机公司而言，佳能以40.5％的市场份额领先，同比增长3.9％。其次是尼康（19.1％），索尼（17.7％），富士（5.1％）和奥林巴斯（2.8％）。这五家公司占总市场份额的85.2％。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：苹果5款iPad曝光 魅族Flyme8将Q4发http://news.zol.com.cn/721/7216025.html