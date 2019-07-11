任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备

中关村在线消息：昨天，任天堂正式发布了Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite。任天堂表示该设备将于9月20日正式上市，售价为199.99美元（约合人民币1376）。



任天堂发布Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite

据任天堂的宣传表示，该设备为掌机设备，因此无法连接电视。

外观方面，新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石，表面为哑光质感。



新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石

此外，还有一个《精灵宝可梦：剑与盾》的定制版，外观为灰色。



《精灵宝可梦：剑与盾》定制版掌机

屏幕方面，由Switch的6.2英寸缩小到5.5英寸，分辨率保持相同720p，无法调节亮度。

续航方面，电池续航比Switch略有提升，可以使用大约为3-7小时。



任天堂表示该机为“手提专用”

新Switch Lite的手柄不支持拆卸，不支持HD震动功能，如果需要玩双人游戏需要另行购买Joy-Con控制器。

值得一提是，新Switch Lite的方向键改为经典的十字按键。

此外，Switch上备受争议的支架也在新掌机中取消了。



只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩

除了上述差异外，任天堂表示两款机型之间没有性能上的差异，Switch上的控制器配件都可以使用，只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩。

最后，任天堂表示，该掌机的预定将于8月30日在各地游戏经销商和网上商店开启。

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