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    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：昨天，任天堂正式发布了Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite。任天堂表示该设备将于9月20日正式上市，售价为199.99美元（约合人民币1376）。

    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备
    任天堂发布Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite

    据任天堂的宣传表示，该设备为掌机设备，因此无法连接电视。

    外观方面，新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石，表面为哑光质感。

    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备
    新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石

    此外，还有一个《精灵宝可梦：剑与盾》的定制版，外观为灰色。

    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备
    《精灵宝可梦：剑与盾》定制版掌机

    屏幕方面，由Switch的6.2英寸缩小到5.5英寸，分辨率保持相同720p，无法调节亮度。

    续航方面，电池续航比Switch略有提升，可以使用大约为3-7小时。

    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备
    任天堂表示该机为“手提专用”

    新Switch Lite的手柄不支持拆卸，不支持HD震动功能，如果需要玩双人游戏需要另行购买Joy-Con控制器。

    值得一提是，新Switch Lite的方向键改为经典的十字按键。

    此外，Switch上备受争议的支架也在新掌机中取消了。

    任天堂发布Switch Lite：小巧多彩掌机设备
    只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩

    除了上述差异外，任天堂表示两款机型之间没有性能上的差异，Switch上的控制器配件都可以使用，只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩。

    最后，任天堂表示，该掌机的预定将于8月30日在各地游戏经销商和网上商店开启。

    （本文图片来自互联网）

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