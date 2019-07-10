晚报:美商务部解禁华为供货 大众甲壳虫汽车停产

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

美商务部宣布解禁对华为供货：但仍在黑名单

今日，援引自路透社报道，美国商务部已经对外宣布，将给部分美国企业发放许可，允许这些企业继续同中国华为公司进行贸易，不过美商务部并没有将华为从“黑名单”中移除。





美国商务部网站随后发布消息予以证实，称现在已经允许部分发放许可的企业同华为公司继续做生意，并表示“前提是这些生意不会对美国的国家安全构成威胁”。美国商务部部长罗斯同时强调，华为仍旧处于美国商务部的“黑名单”上。



美国商务部官网确认部分美国企业可以和华为进行贸易

美商务部部长罗斯还表示，颁发许可的生意是“不会对美国国家安全构成威胁”的一类，称此举是为了落实两周前美国总统特朗普在日本大阪G20峰会上对中方做出的承诺。

不过，路透社报道中提到，美国企业和业内人士对美国商务部这一最新表态仍持观望态度，因为美国商务部并未表示何种交易不会对美国的国家安全构成威胁。



路透社对美商务部解禁华为的报道

此外，《华尔街日报》也表示，美商务部部长罗斯也并没有就许可什么时间颁发给出具体时间。

目前，华为方面尚未就此事作出回应。

Z点评：不知道没给出具体日期的美国商务部是否能真的“兑现承诺”。

一代经典落幕 大众正式宣布停产“甲壳虫”汽车

今日，大众最后一辆“甲壳虫”汽车在墨西哥驶离生产线，自此这一汽车型号正式停产。





早在去年，德国大众公司就已经宣布，将在今年7月停止生产甲壳虫（Beetle）系列车型。

此外，今年3月，大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯在接受采访时表示，大众不会再让甲壳虫车型起死回生——即使是作为一款电动汽车。





据新华社报道，大众将会把用于生产“甲壳虫”的车间改用于生产新型紧凑型运动型多功能车(SUV)，该车型将面向北美市场销售。

据了解，“甲壳虫”作为汽车的名字第一次出现是在1938年7月3日的《纽约时报杂志》上，美国人认为这辆车像“一只可爱的小甲壳虫”。

从1967年起，这辆车在德国正式被称为“甲壳虫”。甲壳虫也成为了大众有史以来最具标志性的汽车。

Z点评：已经好多年没在街上看到过这种造型独特的小车了，一代经典也终于落下帷幕了。

铁路工作人员回应取消纸质车票：没有明确时间表

近期有多个传言都表示，铁路纸质车票成为历史，将被全面取消。随后，多名铁路工作人员表示，目前铁路纸质车票还在继续使用，而车票无纸化目前还没有一个明确的时间表，距离落地还很遥远。



铁路工作人员回应取消纸质车票：没有明确时间表

不仅仅是铁路工作人员，一些12306工作人员也表示，纸质车票全面取消是一条假消息。值得一提的是，目前有许多省市都已经开始试行电子客票制度，因此具体什么时候取消纸质车票，还需要看铁路方面后续消息。

今年4月份的时候，铁路总公司就回应了一次有关取消纸质车票的传闻，他们表示纸质车票目前还在使用之中，并没有取消的消息。取消纸质车票的传言来自2018年12月24日举办的中国铁路科技创新成就展，成就展中介绍，取消纸质车票已经在海南环线开始试点。随后，铁路总公司官方回应称，目前纸质车票还在使用。

Z点评：现在高铁已经可以刷身份证不取票乘车了，相信取消纸质车票只是时间问题。

苹果停售12寸MacBook和MacBook Pro（无Touch bar）

苹果在昨日晚间悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线。随后苹果宣布12寸MacBook以及MacBook Pro（无Touch bar）两款产品将停售。



苹果12寸MacBook停售

目前，苹果在线商店已经移除了12英寸MacBook以及MacBook Pro（无TouchBar）这两款产品。有需要的用户只能到线下Apple Store进行咨询购买。



苹果更新MacBook Air

据了解，昨日晚些时候苹果悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线，具体在外观设计上，苹果并没有对MacBook Air以及13寸MacBook Pro进行任何改进，仅仅是升级了配置，以及降低了售价。

Z点评：12寸极致轻薄的Macbook看来以后见不到了。

传腾讯正与手机厂商谈判：游戏分成升至七成

今日，据《香港信报》报道，此前有消息显示腾讯公司正在与游戏厂商谈判游戏分成的问题。随后，又有消息传出，腾讯已经与手机厂商进行了谈判，希望将手机厂商的分成降低至三成。



传腾讯正与手机厂商谈判：游戏分成升至七成

这些消息源表示，腾讯手中的筹码是接下来几款主要的精品手游，包括金山软件开发的《剑网3：指尖江湖》。不过，腾讯并不想调整《王者荣耀》和《和平精英》这些手游。腾讯希望能够让大部分厂商接受这一新分成，但是很多厂商还是没有接受。

对于这些手机厂商来说，《和平精英》和《王者荣耀》这样的重磅手游如何分成对他们才更重要。腾讯希望可以让他们的增值服务毛利率反弹，由首季57.6%升到60%至65%。然而，七大手机厂商组成的“硬核联盟”是否支持，还并不是很乐观。

Z点评：看来腾讯全球第一游戏厂商的名头还将继续坐实。

支付宝备用金使用规则变更：不再限制次数

近日，支付宝备用金使用规则发生了一些变化，具体为：不再限制每月的取用次数，但是会收取一定的费用，每次使用的基准费用为2.29元（目前推广期间为1.99元） ，归还后可立即取用。和此前宣称的一样，多使用有助于提高芝麻信用分。在此之前，支付宝使用规则为每月最多取用两次，七天内归还，期间不产生任何费用。





支付宝备用金不再限制使用次数

使用支付宝备用金的条件为：支付宝已完成实名认证；支付宝蚂蚁会员黄金会员及以上，芝麻分650分以上，无负面记录；账号主体年龄大于18岁，小于70岁，非港澳台居民。

Z点评：不限制次数的备用金，是不是帮了很多小伙伴应急一个大忙了？

任天堂决定今夏开始搬家游戏机工厂到越南

今日消息，任天官方发言人确认了任天堂工厂搬家的时间，即在今年夏天将工厂搬迁至越南。



任天堂决定今夏开始向越南搬迁Switch游戏机制造工厂

据了解，任天堂将几乎所有的游戏机制造都外包给了中国企业。但是任天堂对与此次搬迁计划却表示与加税担忧无关。可此前一份发给美方的联合声明中，任天堂却强调加税会严重扰乱其游戏业务，并对其游戏和服务的销售、利润造成不利。

而依照华尔街的报道，任天堂很快将推出两款新的Switch主机，所以动机更加耐人寻味。

Z点评：看来新Switch有望推出，可能是此前传闻的廉价版。

首个5G无线设备终端电信设备进网许可证 华为获得

今天@华为终端官方微博上表示，智能路由器华为5G CPE Pro获得了中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。华为5G CPE Pro也是国内首款支持5G全网通的智能路由器。



首个5G无线设备终端电信设备进网许可证 华为获得

华为5G CPE Pro设备类似于5G路由器终端，内置华为Balong 5000芯片。可以同时支持NSA组网和支持SA组网。有了Balong 5000芯片的加持，使得5G CPE Pro可以支持5G多模拥有澎湃性能，同时还支持Sub-6GHz全频段，对网络的支持完全覆盖无压力。

6月底的时候，华为终端官方微博对外宣布，华为Mate 20 X已经获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这也意味着，支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中写道，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模手机。

Z点评：看来后续我们有望不用宽带光纤，改用5G路由了。

分析称苹果公司将在今年年底推出第三代AirPods

近日，有分析师透露了AirPods的一些消息，称苹果公司将在今年年底推出第三代AirPods。和此前的传闻一直，其最大的特点是支持防水降噪功能。除了防水降噪，分析师表示还有其他方面的一些改进，将采用“全新的外形设计”。



苹果公司将在今年年底推出第三代AirPods

AirPods推出三年，两代产品均未标明有防水功能，此次主打防水，想必是产品本身具备了足够强大的防水能力。作为近年来无线耳机领域最成功的产品，AirPods在2018年6月份就被国外媒体人Mark Gurman曝出将加入防水功能。而在今年，Mark Gurman爆料称苹果公司正在研发一种可以主动降噪的挂耳式耳机，最早在年底推出。

Z点评：希望能够加强续航，加上防水，提升音质。

谷歌Pixel 4 XL真机图曝光 外观设计已定

日前，国外知名数码爆料人onleaks放出了谷歌Pixel 4 XL的最新渲染图。现在，又有外媒曝光了该机的额真机实拍图。



网曝Pixel 4 XL真机图

根据图片显示，Pixel 4 XL真机的设计与之前曝光的渲染图基本一致。其取消了上一代采用的刘海屏方案，而是采用了“宽额头，窄下巴”的设计，并且在下巴和左右两边的边框厚度控制也还不错。另外，在屏幕上方的听筒左侧还放置了两颗前摄像头。

背部设计也与此前的消息相符，在机身左上角放置了浴霸造型的三摄模组，采用了主摄+长焦+3D ToF景深镜头的组合。



网曝Pixel 4系列渲染图

综合之前的爆料，谷歌Pixel 4 XL搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel机型有史以来最高的6GB内存；并首次搭载屏下指纹识别方案；系统则会预装最新的Android Q。因为这次谷歌突破性的采用了三摄的方案再配合谷歌出色的相机算法，拍照表象也将会有很大的提升。

Z点评：看来今年iPhone和Pixel 4 XL都有个浴霸镜头了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，大家明天见。

（本文图片来自互联网）

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