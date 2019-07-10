中关村在线消息：7月10日消息，今天蔚来汽车正式对外宣布了第二季度的交付成果。第二季度，蔚来公司总共交付了3553辆ES8和ES6。其中6月份交付的汽车最多，总计交付了1340辆汽车。



蔚来汽车公布Q2交付成果：总计交付3553辆

5月底的时候，蔚来汽车发布了2019财年第一季度的财报，财报显示，蔚来Q1总收入为16.312亿元，环比下降52.5%；净亏损26.236亿元，环比下降25.1%。

数据显示，蔚来Q1汽车销售额为人民币15.352亿元，环比下降54.6%；其他销售额为人民币9600万元，环比增长76.4%。

其他方面，蔚来Q1营收成本为人民币18.505亿元，环比下降45.9%。研发支出人民币10.784亿元，环比下降28.8%，但同比增长55.4%。

6月底的时候，蔚来汽车根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，召回了部分批次的蔚来ES8电动汽车，总计4803辆。



据了解，这部分蔚来ES8出现的问题主要来自于动力电池包，这些动力电池包是2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的。召回的ES8的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50的模组，很有可能被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，直接造成车辆起火并产生安全隐患。

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