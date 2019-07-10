中关村在线消息：7月10日消息，此前特斯拉公司CEO艾隆·马斯克曾一再表示希望能够进一步的发展自动驾驶技术。不过从现在的状况来看，马斯克的这一设想不容乐观。近期，多名主要负责研发Autopilot系统半自动驾驶功能的关键工程经理离职。



都赖马斯克？特斯拉自动驾驶团队多人离职

据了解，这些工作人员离职的主要原因是因为他们告知马斯克，完全自动驾驶功能无法按时实现。这样的表态让马斯克非常不满，似乎这也是这些工程师最终离职的原因。值得一提的是，过去几个月的时间里特斯拉软件团队中至少有11名工作人员离职，占整个团队的近10%。

本周马斯克在Twitter上互动时表示，特斯拉目前正在筹划着特斯拉网络(Tesla Network)，这一计划将会让特斯拉汽车作为机器人出租车运营。如果特斯拉的自动驾驶系统完成，那么他们将停售汽车。

这些言论依旧是来自马斯克在与网友互动时提到的。马斯克承认了留给特斯拉汽车的时间不多了。因为硬件升级的关系，特斯拉汽车的价格未来很有可能上涨数倍，而这些是普通消费者无法承担的。而对于特斯拉来说，售卖自动驾驶系统显然可以作为一个选项，另外将这些可以自动驾驶的车辆作为出租车来运营也是一个不错的选择。

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