首款电动Mini Cooper明年正式推出 ：充电一次可行驶235公里

中关村在线消息：新能源或电动汽车越来越受欢迎，宝马（BMW）旗下的Mini Cooper新增电动款式，近日Mini Cooper宣布全球首款电动Mini Cooper将于明年推出。

新款电动Mini Cooper具有184匹马力，时速0到100公里可7.3秒内做到，每次充电可行驶235公里，并于2020年正式推出。新车售价约为35,000美元。



宝马（BMW）旗下的Mini Cooper新增电动款式

有人指出，电动Mini Cooper基本版本行驶的距离仅比公司十年前试用的限量版EV Mini多46英里，而相比目前能够行驶距离超过200英里的电动车，如Kona Electric 或Tesla Model 3 ，电动Mini Cooper的里程数稍微被比下去了。

除了发布新版电动Mini Cooper，宝马出现高层人事变动。在宝马担任行政总裁4年的Harald Krueger突然宣布辞职。据外媒消息，上周Krueger以汽车行业发生巨大的变化为由，向员工发放辞职消息，宣布于明年4月任期届满后，将不会续任。

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