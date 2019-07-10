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    首款电动Mini Cooper明年正式推出：充电一次可行驶235公里

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：新能源或电动汽车越来越受欢迎，宝马（BMW）旗下的Mini Cooper新增电动款式，近日Mini Cooper宣布全球首款电动Mini Cooper将于明年推出。

    新款电动Mini Cooper具有184匹马力，时速0到100公里可7.3秒内做到，每次充电可行驶235公里，并于2020年正式推出。新车售价约为35,000美元。

    首款电动Mini Cooper明年正式推出 ：充电一次可行驶235公里
    宝马（BMW）旗下的Mini Cooper新增电动款式

    有人指出，电动Mini Cooper基本版本行驶的距离仅比公司十年前试用的限量版EV Mini多46英里，而相比目前能够行驶距离超过200英里的电动车，如Kona Electric 或Tesla Model 3 ，电动Mini Cooper的里程数稍微被比下去了。 

    除了发布新版电动Mini Cooper，宝马出现高层人事变动。在宝马担任行政总裁4年的Harald Krueger突然宣布辞职。据外媒消息，上周Krueger以汽车行业发生巨大的变化为由，向员工发放辞职消息，宣布于明年4月任期届满后，将不会续任。

    （本文图片来自网络）

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