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    中兴携手紫光海外再发新机 自研芯片走出国门

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，中兴在频繁在海外发布搭载紫光自研芯片的手机。近日，有消息称，中兴Blade V10 Vita新机将登陆欧洲、拉美、亚太等地区的多个国家，该机依然搭载了紫光展锐的虎贲SC9863A芯片。

    中兴携手紫光海外再发新机 自研芯片走出国门
    中兴联合紫光展锐海外推出Blade V10 Vita

    资料显示，虎贲SC9863A是一款高度集成的高性能、低功耗的八核LTE移动平台，可使手机制造商将高性能的功能与实惠的终端价格合二为一；其集成了八核的ARM Cortex™-A55处理器，支持3D图形加速的IMG8322，还支持1080P视频、FHD+高清显示，此外，SC9863A还重点提升了摄像头的处理能力，能给用户提供一个更好的拍照体验。

    中兴携手紫光海外再发新机 自研芯片走出国门
    中兴Blade V10 Vita采用刘海屏设计

    其他方面，中兴Blade V10 Vita正面采用了一块6.26英寸HD+水滴屏，屏幕比例为19：9核心搭载；配备3GB+64GB存储组合，并支持最高256GB的TF卡扩展；内置3200mAh电池；运行Android P操作系统；使用后置指纹识别方案，并支持面部识别解锁。

    中兴携手紫光海外再发新机 自研芯片走出国门
    中兴Blade V10 Vita采用后置指纹识别方案

    拍照方面，该机采用后置1300万+200万像素的双摄组合，配合虎贲SC9863A出色的图像能力，可支持双摄、美颜和高动态范围图像（HDR）、智能场景识别，用户即使没有专业拍摄技巧，也能轻松拍出大片的效果。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215410.html report 1018 中关村在线消息：前段时间，中兴在频繁在海外发布搭载紫光自研芯片的手机。近日，有消息称，中兴Blade V10 Vita新机将登陆欧洲、拉美、亚太等地区的多个国家，该机依然搭载了紫光展锐的虎贲SC9863A芯片。中兴联合紫光展锐海外推出Blade V10 Vita资料显示，虎贲SC9863A是...
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