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    华为上半年获得2314件专利授权：国内第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：日前国家知识产权局公布的数据显示，截止到今年上半年2019年上半年，我国发明专利申请量为64.9万件，同比下降9.4%；共授权发明专利23.8万件，同比增长9.9%。其中华为是发明专利授权量排名第一的企业。

    华为上半年获得2314件专利授权：国内第一
    华为上半年获得2314件专利授权：国内第一

    国家知识产权局公布数据显示：在专利方面，2019年上半年，我国发明专利申请量为64.9万件，同比下降9.4%；共授权发明专利23.8万件，同比增长9.9%。其中，国内发明专利授权19.2万件。在国内发明专利授权中，职务发明为18.3万件，占95.2%；非职务发明0.9万件，占4.8%。

    今年上半年，国内（不含港澳台）发明专利授权量排名前3的企业依次为：华为技术有限公司（2314件）、中国石油化工股份有限公司（1595件）、OPPO广东移动通信有限公司（1312件）。

    在集成电路布图设计方面：2019年上半年，共收到集成电路布图设计登记申请2904件，同比增长45.7%；发证2487件，同比增长52.0%。

    此外，截至2019年6月底，我国每万人口发明专利拥有量达到12.5件，较2018年底增加1.0件，提前完成“十三五”规划确定的12件目标。我国国内每万人口发明专利拥有量排名前3位的省（区、市）依次为：北京市（121.8件）、上海市（50.9件）、江苏省（28.5件）。 

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