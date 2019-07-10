荣耀新款MagicBook通过3C认证 与荣耀9X一共推出

中关村在线消息：近日，荣耀宣布于7月23日正式发布新款手机荣耀9X。据最新爆料显示，此次还将一同推出新款MagicBook笔记本电脑。目前，这款笔记本已经通过了3C认证。



新款MagicBook通过3C认证

据了解，前段时间就有传出过这款新版MagicBook ID设计图。消息称，这款新笔记本将会命名为荣耀MagicBook Pro。其将采用一块16.1英寸的超窄边框屏幕。



网曝MagicBook Pro设计图

配置方面，该机标准版将搭载英特尔i5-8265U处理器，8GB内存+512GB SSD的存储组合，显示卡方面会采用NVIDIA MX250独立显卡；且依旧支持指纹识别电源键，并配备弹出式摄像头。



疑似MagicBook Pro真机被赵明曝光

另外，今早荣耀总裁赵明在晒出办公桌照片时还有意无意的暴露了这款笔记本的真机。通过图片可以看出，这款MagicBook Pro的屏幕边框确实非常的窄，；同时，也并没有在屏幕旁边找到摄像头的身影，这也印证了该机配备弹出式摄像头的传闻。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀新款MagicBook通过3C认证 与荣耀9X一共推出http://news.zol.com.cn/721/7215354.html