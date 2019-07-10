Sony中端机Xperia 20曝光 预计9月发布

中关村在线消息：按照以往惯例，索尼（Sony）每年都会在柏林消费电子家电用品展（IFA）上发布新产品，日前网上有消息传出Sony中端机Xperia 20的规格资料，并预计会在今年9月IFA上发布。

据知名Twitter爆料达人OnLeaks指，下一代的Sony中端智能手机Xperia 20将采用高通（Qualcomm）Snapdragon 710处理器，相信其性能会比之前的Snapdragon 6系列处理器的智能手机有所提升。另外，Xperia 20将备有4GB RAM+ 64GB ROM或6GB RAM + 128GB ROM两个版本。



Xperia 20将采用高通（Qualcomm）Snapdragon 710处理器

外形设计上，Xperia 20与Xperia 10差别不大，屏幕比例为21：9。

相机方面，据日前传出的消息显示，Xperia 20仍采用双摄像头设计，配备1200万像素双摄像头，由Alpha相机部门设计。

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