中关村在线消息：7月10日消息，今天@华为终端官方微博上表示，智能路由器华为5G CPE Pro获得了中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。华为5G CPE Pro也是国内首款支持5G全网通的智能路由器。



首个5G无线设备终端电信设备进网许可证 华为获得

华为5G CPE Pro设备类似于5G路由器终端，内置华为Balong 5000芯片。可以同时支持NSA组网和支持SA组网。有了Balong 5000芯片的加持，使得5G CPE Pro可以支持5G多模拥有澎湃性能，同时还支持Sub-6GHz全频段，对网络的支持完全覆盖无压力。

华为5G CPE Pro在Sub-6GHz频段下，最高网速可达4.6Gbps；实际网络测试最高网速可达3.2Gbps，已经远远超过目前家庭宽带网速。远超光纤入户的网速，华为5G CPE Pro将成为为用户享受高速网络的新选择。用户只需要3秒钟，即可下载完成一部1GB的超清视频，与现有的4G网络相比，提升高达21倍。

华为5G CPE Pro采用立式设计，机体内部内置华为蝶式高频巴伦天线，信号覆盖提升30%，天线体积缩小20%。全频段天线智能分组，帮助用户灵活选用5G/4G网络。使用WiFi 6新技术的华为5G CPE Pro，最高无线传输速率高达4.8Gbps，支持HUAWEI HiLink协议，引领智能家居进入5G时代。

6月底的时候，华为终端官方微博对外宣布，华为Mate 20 X已经获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这也意味着，支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中写道，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模手机。

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