realme再有神秘新机现身 联发科P60+4GB内存

中关村在线消息：日前，realme官方在推特宣布，将在印度市场推出realme X。有消息表示此次还有望推出一款realme 3i机型，现在一款疑似realme 3i的机型现身GeekBench跑分库。



网曝疑似realme 3i机型现身

根据GeekBench数据显示，这款疑似realme 3i的手机型号为“realme RMX1827”，搭载了联发科Helio P60八核处理器，其跑分成绩为单核1420分，多核5070分；配备了4GB内存规格；内置基于Android 9深度定制的Color OS 6系统。

目前还没有关于该机的其他信息流出，不过根据其核心配置来看，这应该是一款入门级别的千元机。



网曝realme A1渲染图

另外，近日还有消息称，realme还将在印度首发一款realme A1机型，正面采用水滴屏的设计，核心搭载联发科Helio P70处理器，并提供2 GB+32GB和3GB+32GB两种存储组合；后置相机为1300万像素主摄+200万像素景深双摄组合，内置4200mAh电池。

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