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    索尼手机索尼 Xperia 2（全网通）

    索尼Xperia 2保护壳曝光 确认左上角三摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：早在索尼Xperia 1国行版发布之前，就曾有人曝光了Xperia 2机型的渲染图信息。据外媒报道，近日有网友爆出索尼Xperia 2的保护壳图片。

    索尼Xperia 2保护壳曝光 确认左上角三摄
    网曝Xperia 2保护壳图片

    图片显示，索尼Xperia 2的背部摄像头开孔位于机身左上角，这与之前渲染图显示的左上角竖排三摄基本一致。

    索尼Xperia 2保护壳曝光 确认左上角三摄
    网曝Xperia 2保护壳图片

    另外，根据此次的保护壳渲染图来看，索尼Xperia 2将依然采用“带鱼屏”的设计，手机侧侧面基本没什么大的变化，在右侧配备了电源键、音量键、指纹传感器和独立的拍照按键；不过根据手机壳开孔显示，Xperia 2的指纹传感器和电源按键将是独立存在的。

    索尼下一代Xperia旗舰曝光：或亮相IFA2019
    网曝Xperia 2背部渲染图

    根据此前的消息，索尼Xperia 2将采用一块6.2英寸OLED 2K显示屏，屏幕比例为21:9，搭载骁龙855移动平台，配备6GB以上内存，内置3000mAh电池，支持无线充电和侧面指纹识别，机身尺寸为158*68.3*8.3mm，该机或在九月的IFA上发布。

    （本文图片来自网络）

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