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    联想ThinkPad X1 Carbon 2019款今日上市：360°变形+触控屏幕

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今天，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版与ThinkPad X1 Yoga 2019正式上上市。

    配置方面，两款新品均搭载八代Whiskey Lake架构英特尔处理器，可选最高亮度500尼特的4K屏幕，以及最高16GB内存与2TB PCIe NVMe硬盘。

    联想ThinkPad X1 Carbon 2019款今日上市：360°变形+触控屏幕
    ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版机身薄至14.95mm

    ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版主打4G联网功能，购买随机附赠6个月的流量套餐，每月上限为15G，超量限速不断网。

    联想ThinkPad X1 Carbon 2019款今日上市：360°变形+触控屏幕
    ThinkPad X1 Yoga 2019搭配水雾灰配色

    ThinkPad X1 Yoga 2019主打360°变形+触控屏幕，笔记本可以随工作状态随意变换形状，可变为笔记本、帐篷、平板灯多种形态。

    价格方面，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版起售价10299元，最高12999元；ThinkPad X1 Yoga 2019起售价格10999元，最高19999元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想ThinkPad X1 Carbon 2019款今日上市：360°变形+触控屏幕http://news.zol.com.cn/721/7215270.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215270.html report 647 中关村在线消息：今天，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版与ThinkPad X1 Yoga 2019正式上上市。配置方面，两款新品均搭载八代Whiskey Lake架构英特尔处理器，可选最高亮度500尼特的4K屏幕，以及最高16GB内存与2TB PCIe NVMe硬盘。ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版机身薄至14....
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