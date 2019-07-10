联想ThinkPad X1 Carbon 2019款今日上市：360°变形+触控屏幕

中关村在线消息：今天，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版与ThinkPad X1 Yoga 2019正式上上市。

配置方面，两款新品均搭载八代Whiskey Lake架构英特尔处理器，可选最高亮度500尼特的4K屏幕，以及最高16GB内存与2TB PCIe NVMe硬盘。



ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版机身薄至14.95mm

ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版主打4G联网功能，购买随机附赠6个月的流量套餐，每月上限为15G，超量限速不断网。



ThinkPad X1 Yoga 2019搭配水雾灰配色

ThinkPad X1 Yoga 2019主打360°变形+触控屏幕，笔记本可以随工作状态随意变换形状，可变为笔记本、帐篷、平板灯多种形态。

价格方面，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版起售价10299元，最高12999元；ThinkPad X1 Yoga 2019起售价格10999元，最高19999元。

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