中关村在线消息：据悉，英伟达近日推出了FrameView，以便用户更加方便的采集游戏数据，并且可以免费使用。







英伟达免费推出性能和功耗监控软件FrameView

英伟达表示，开发这款应用的原因是目前还没有一个工具或者应用程序能够准确地反馈游戏当中帧率、帧生成时间、功率使用和每瓦性能等数据。



英伟达FrameView支持目前几乎所有的主流API和几乎所有的游戏，包括OpenGL/Vulkan/DirectX 9,10,11,12和通用Windows平台（UWP）。

这款软件不仅非常轻量化，设置界面比较简单，在运行时对整机性能的影响也非常小，兼容AMD和英伟达两个阵营的显卡，并且能够在测试完成后生成文件帮助用户分析数据。

不过英伟达表示这款软件对AMD显卡的功耗追踪等功能可能不是很准确。对此，英伟达表示AMD的GPU功耗API报告芯片功率和电路板功率之间的值，而不是真实值，所以如果用户在使用AMD显卡的话，最好向AMD或者显卡的生产厂家了解情况。

英伟达的说法目前更推荐英伟达用户使用这款软件。不过这款软件仍然处于测试阶段，如果您想要了解更多情况或者下载这款软件可以访问英伟达官网。

（文中图片来自互联网）

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