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    红米手机Redmi Note 7 Pro（6GB RAM/全网通）

    小米宣布：Redmi Note 7系列半年销量破1500万台

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，Redmi红米手机官方宣布，Redmi Note 7系列手机在不到6个月时间里，全球销量突破1500万台。该系列将在7月11日-7月12日显示特惠降价200元。

    小米宣布：Redmi Note 7系列半年销量破1500万台
    Redmi Note 7系列半年内全球销量突破1500万

    据了解，Redmi Note 7是Redmi品牌独立后的第一款产品，于今年1月10日发布，随后Redmi又在3月18日发布了第二款产品Redmi Note 7 Pro

    早在今年2月12日，小米集团就发布官方公告称，红米Note7仅用时1个月在中国大陆地区的出货量已突破100万台。在5月27日小米宣布，Redmi Note 7系列发售129天全球销量已突破1000万台。

    小米宣布：Redmi Note 7系列半年销量破1500万台
    Redmi Note 7系列配置区别

    Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。

    而Redmi Note 7 Pro则相对还升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

    （本文图片来自网络）

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