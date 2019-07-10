中关村在线消息：7月10日消息，今天宝马（中国）汽车贸易有限公司正式对外宣布，他们与中国联通达成战略合作协议。宝马中国希望他们的产品可以顺利的进入5G时代。这次合作也让宝马成为首家与中国联通达成5G移动网络服务的国际整车制造商。



宝马与中国联通达成5G合作：布局未来出行战略

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：汽车行业目前已经处在了一个数字化转型期，5G移动通信技术带来的影响将是无可估量的。此次与中国联通进一步深化合作，是宝马在5G时代背景下积极布局和投资未来的重要一步。

中国联通方面表示，6月份工信部发放5G牌照之后，中国正式进入了5G元年。中国联通与宝马的强强联手，将充分发挥5G移动通信技术、大数据以及云网协同等优势，推动创新为车企赋能，支撑汽车产业快速迈进5G时代。

双方合作之后，宝马将会进一步的研发其自动驾驶技术。目前，每台宝马自动驾驶测试车每小时产生的数据多达8TB，无疑这需要强大的网络运算，4G无法满足这种数据运算，而5G显然能够支持这一技术。宝马也提到，他们未来将会与中国联通在自动驾驶领域进行更多合作。

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