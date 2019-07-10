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    波音受737空难影响 交付量首次被空客反超

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据媒体报道，波音公司因737 MAX机型的事故频发，今年上半年订单棕交付量则下滑了37%。而反观其竞争对手空客（空中客车公司）在上半年的交付量却增长了28%，这是8年来空客首次超过波音的客机交付量。

    波音受737空难影响 交付量已被空客首次反超
    波音大受737 MAX机型影响

    据了解，今年上半年空客共收到了88架净订单量，而波音则是负119架。具体情况为：空客的窄体客机净订单为123架，波音为负180架；空客宽体客机净订单量为负35架，波音为61架。这份数据表示波音受到737 MAX事故的严重影响，导致取消的订单量已大幅超过新增订单量，呈现负增长状态。

    波音受737空难影响 交付量已被空客首次反超
    空客乘机反超

    前几日，沙特的廉价航空公司Flyadeal还公开宣布，将取消与波音公司签订的价值59亿美元的波音737 MAX飞机订单，而改用空客A320neo系列飞机。波音公司还在公开声明中表示：鉴于Flyadeal的时间规划，我们理解Flyadeal无法履行737MAX飞机的采购承诺。

    另外，波音公司受737MAX机型事故的影响，今年一季度的净利润同比下降13.2%，生产成本增加了至少10亿美元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：波音受737空难影响 交付量首次被空客反超http://news.zol.com.cn/721/7215212.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215212.html report 840 中关村在线消息：据媒体报道，波音公司因737 MAX机型的事故频发，今年上半年订单棕交付量则下滑了37%。而反观其竞争对手空客（空中客车公司）在上半年的交付量却增长了28%，这是8年来空客首次超过波音的客机交付量。波音大受737 MAX机型影响据了解，今年上半年空客共收到...
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