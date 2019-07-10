波音受737空难影响 交付量首次被空客反超

中关村在线消息：据媒体报道，波音公司因737 MAX机型的事故频发，今年上半年订单棕交付量则下滑了37%。而反观其竞争对手空客（空中客车公司）在上半年的交付量却增长了28%，这是8年来空客首次超过波音的客机交付量。



波音大受737 MAX机型影响

据了解，今年上半年空客共收到了88架净订单量，而波音则是负119架。具体情况为：空客的窄体客机净订单为123架，波音为负180架；空客宽体客机净订单量为负35架，波音为61架。这份数据表示波音受到737 MAX事故的严重影响，导致取消的订单量已大幅超过新增订单量，呈现负增长状态。



空客乘机反超

前几日，沙特的廉价航空公司Flyadeal还公开宣布，将取消与波音公司签订的价值59亿美元的波音737 MAX飞机订单，而改用空客A320neo系列飞机。波音公司还在公开声明中表示：鉴于Flyadeal的时间规划，我们理解Flyadeal无法履行737MAX飞机的采购承诺。

另外，波音公司受737MAX机型事故的影响，今年一季度的净利润同比下降13.2%，生产成本增加了至少10亿美元。

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