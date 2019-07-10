中关村在线消息：7月10日消息，近日首汽约车CEO魏东发布了一封内部信，宣布首汽约车平台用户截至目前为止已经突破5300万人，市场份额已经达到整个行业第二名。同时，首汽约车已经在上海和深圳两个城市实现盈利。



首汽约车用户数突破5300万：部分城市已盈利

魏东表示，除了上海和深圳这两个已经盈利的城市之外，北京、广州、杭州、成都、贵阳等城市也接近盈利，其他城市也预计将于年内实现公司的整体盈利。今年上半年，首汽约车收入同比增长227%。

以下为首汽约车CEO魏东内部信全文：

致全体首约人的一封信

各位首约同仁：

大家好！

2019年上半年在一如既往的忙碌中结束。2019年1-6月对比2018年同期，首汽约车实现了收入增长227%。在此感谢每一位首约人为此成绩做出的辛勤付出！

从2015年我们上线时滴滴、优步、易到、神州混战，到2019年流量聚合平台进场（高德、美团）、主机厂平台陆续上线（上汽、广汽、T3等），网约车市场充满竞争和变化。一方面，这印证了这个市场容量足够大，吸引了众多巨头逐力。另一方面，也要求首汽约车不断适应市场环境变化，保持自身的竞争力。

回顾首汽约车发展之路，自2015年9月上线后，2016年我们做地域覆盖，2017年做密度覆盖，2018年开放加盟，以更轻的模式加速规模化。2019年我们定义为“口碑年”，就是要不忘初心，不能只看速度不看品质，要坚持走自己的发展道路，重点打造“服务+品质”作为企业的核心竞争力。2019年也是我们的“盈利年”，我们希望在坚守口碑和品质服务的基础上，通过精细化运营提高效率，回归商业本质，实现整体盈利，实现基业长青。

过去的半年，全体首约人都在各自的岗位上为了这个目标努力着。我们抓品质、抠服务、提效率，为了任何一个可优化的空间跟自己较劲、跟团队较劲。这种“较真儿”的精神带来的回报是显著的。我们看到用户在稳定增长，产品在持续优化，客诉率在不断下降。而今天，我很高兴地告诉大家：首汽约车已经在上海和深圳两个城市率先实现盈利，在北京、广州、杭州、成都、贵阳等城市也已经接近盈利，其余城市正在稳步推进盈利目标，实现年内公司的整体盈利！

这是首汽约车发展道路上一座新的里程碑。同时，这也是对我们一直以来以用户体验为核心，以司机服务标准化为基础的全套打法的最好证明，说明我们航向正确！

在三年的发展中，我们不断拓展产品矩阵、提升服务品质、推进合规安全的建设，并以科技赋能，大幅提升平台运营效率和用户体验。截至目前，首汽约车平台用户已超过5300万，DAU、MAU持续攀升，市场份额稳居行业第二。同时，我们还和上下游企业加强产业合作，打造一站式的出行平台，无缝衔接生活、工作、教育、医疗、消费、旅行等场景，打造产业生态共同体，让服务和体验升级，引领了智能出行时代的融合创新，为合作伙伴和用户带来更多的价值。

今天的业绩，要感谢每位首约人的努力和拼搏。我们知道很多同事常年不能陪伴家人，很多同事面临着各种不理解和转型的压力，很多同事在长时间透支身体拼业绩！正是有了团队齐心协力不懈的努力，首汽约车三年来持续创新，深耕产品、服务、合规和安全，不断超越，建立行业首个金牌服务标准体系、打造行业首个车载智能硬件系统，持续为用户、行业和社会创造价值。

今天的业绩，也要归功于首汽约车广大驾驶员团队的理解和支持。驾驶员是我们平台的核心，他们秉持“让满意成为一种习惯”的服务宗旨，辛苦奋战在运营一线，为乘客提供了更安心、更舒适的服务体验，让我们成为行业品质服务的标杆。在对一线的走访和调研中，首约驾驶员“让乘客满意”的服务基因，对职业的自豪感和热爱让我深受感动。同时也很内疚我们对驾驶员的倾听不够，对驾驶员关爱还不够，为驾驶员服务提升的助推还不够，对合作商的赋能还不够，这也是我们要加速完善和强化的领域。

今天的业绩，还得益于各个合作伙伴的支持，从购物、旅行、新科技到航空、金融等各个领域的企业都以开放的心态与我们保持深度合作，大家一起探索消费与出行的场景融合，实现产业联动，为消费者提供了更好的服务和体验，实现了共生共赢。

今天的业绩，更离不开每一位首汽约车的用户，是用户的关注、包容和支持，让首汽约车变得更好，并拥有成长的不竭动力。

在这里，我代表平台感谢广大驾驶员、合作伙伴和每一位用户的信任和支持！感谢你们和首汽约车一路同行！

网约车已经是大众出行的基础产品形态，拥有庞大而成熟的用户市场。面对复杂多变的市场环境，首约人需要保持定力，不忘初心，以乘客和司机体验为基础，走首汽约车特色之路！同时，首约人需要拥抱变化，团结合作伙伴，以开放心态做大做强！2019年下半年，我们要让首汽约车的司乘体验越来越棒，口碑越来越好！要让公司保持健康高效的增长，实现整体盈利！要让首汽约车保持行业创新，引领行业升级！让每一位首约人为首约自豪！

Together，we have the power！

魏东

2019年7月10日

（本文图片来自互联网）





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