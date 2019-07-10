中国“智能+”社会发展指数排名出炉 你家排在哪？

中关村在线消息：在第十八届中国互联网大会上，中国互联网协会联合中国信息通信研究院发布了《中国“智能+”社会发展指数报告2019》，本报告对全国31个省市自治区的智能化应用水平进行了一次系统性的评估。



指数排名前十省份

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，《中国“智能+”社会发展指数报告2019》构建了全面先行的智能技术社会应用水平评价体系，力求展现各省市自治区“智能+”社会的发展情况，分析智能社会发展面临的问题，并提出发展趋势和建议。

《中国“智能+”社会发展指数报告2019》涵盖“智能+”生活消费、“智能+”公共治理、“智能+”生产供给三大主题。

黄澄清副理事长指出，中国“智能+”社会发展指数最突出创新性，将最前沿的创新应用纳入评价体系，涵盖车载智能硬件、智慧零售网点数量、城市大脑建设等最新进展。

根据报告的评估，我国目前的“智能+”社会发展指数为0.46，总体发展上东部明显快于中西部地区，指数排名前十的省份中有8个是东部省份，其中北京和上海超过0.7分。

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