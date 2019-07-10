    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    中国“智能+”社会发展指数排名出炉 你家排在哪？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：在第十八届中国互联网大会上，中国互联网协会联合中国信息通信研究院发布了《中国“智能+”社会发展指数报告2019》，本报告对全国31个省市自治区的智能化应用水平进行了一次系统性的评估。


    指数排名前十省份

    中国互联网协会副理事长黄澄清表示，《中国“智能+”社会发展指数报告2019》构建了全面先行的智能技术社会应用水平评价体系，力求展现各省市自治区“智能+”社会的发展情况，分析智能社会发展面临的问题，并提出发展趋势和建议。

    《中国“智能+”社会发展指数报告2019》涵盖“智能+”生活消费、“智能+”公共治理、“智能+”生产供给三大主题。

    黄澄清副理事长指出，中国“智能+”社会发展指数最突出创新性，将最前沿的创新应用纳入评价体系，涵盖车载智能硬件、智慧零售网点数量、城市大脑建设等最新进展。

    根据报告的评估，我国目前的“智能+”社会发展指数为0.46，总体发展上东部明显快于中西部地区，指数排名前十的省份中有8个是东部省份，其中北京和上海超过0.7分。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国“智能+”社会发展指数排名出炉 你家排在哪？http://news.zol.com.cn/721/7215181.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215181.html report 847 中关村在线消息：在第十八届中国互联网大会上，中国互联网协会联合中国信息通信研究院发布了《中国“智能+”社会发展指数报告2019》，本报告对全国31个省市自治区的智能化应用水平进行了一次系统性的评估。指数排名前十省份中国互联网协会副理事长黄澄清表示，《中国“智...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品