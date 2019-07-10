殷勇：北京将继续推动软件和互联网产业高质量发展

中关村在线消息：第十八届中国互联网大会今日在北京国家会议中心开幕，来自政府主管部门、中外互联网业界的代表及专家学者、新闻媒体等2000余人参加了开幕论坛。北京市委常委、副市长殷勇在致辞中指出，作为中国互联网产业发展的先行者，北京的互联网信息服务业始终保持高增长态势。



北京市委常委、副市长殷勇致辞

殷勇在讲话中指出，2018年北京市软件产业收入实现了万亿元的突破，产业增加值占GDP比重达到了12.7%，其中互联网信息服务业占全行业比重近40%，战略性支柱产业地位进一步增强。

作为国际交往中心和全国唯一的服务业扩大开放试点城市，北京市紧紧抓住互联网信息领域服务业扩大开放的重要机遇，推动增值电信业务开放政策落实深化；聚焦人工智能、工业互联网等重点领域，加强引智服务平台建设，推动国际一流赋能中心项目落地；响应国家一带一路倡议，支持企业走向海外，推动中外软件和互联网企业合作共赢。



殷勇指出，精准有效的政策是产业发展的重要保障。北京市坚持问题导向、精准施策，出台软件和信息服务业、新一代信息技术、人工智能等高精尖产业的发展指导意见及配套政策，加强税收、空间、资金、人才等方面的要素保障，形成完善的产业政策体系，成效较为显著。

殷勇表示，北京市将继续优化创新创业环境，以更加开放的姿态，聚焦全球智慧，推动软件和互联网产业实现高质量发展。

一是进一步优化“普惠式”营商环境。去年在国务院组织的全国22个主要城市营商环境试评价中，北京名列第一；在世行公布的2019年营商环境报告中，中国的排名从78位跃升至第46位，北京和上海是两个样本城市；在年底财富杂志公布的中国城市商业环境排名中，北京从全国第三位跃升到第一位。今年北京市对标国际标准和最佳实践，采取更大力度的改革举措，形成了9+N政策2.0版，从减流程、优服务、降成本、强监管四个方面，解决营商环境中的痛点和难点问题，切实增强企业的获得感。

二是进一步健全“针对性”服务机制。去年北京市聚焦企业需求，推出了面向重点企业的服务包机制，实实在在解决企业发展中遇到的问题，获得了企业的好评。今年在继续完善落实服务包机制的基础上，推出服务管家制度，为重点企业提供更加贴心、周到的个性化管家式服务。同时，扩展现有12345市民服务热线功能，增加企业服务模块，利用互联网、人工智能AI客服等新兴信息技术，构建政企互动一体化知识库体系及政府为企业服务的常态化平台，形成政策咨询、诉求受理、办理、督办、反馈、回访、评价的企业服务长效工作机制，让优质、便捷的服务能够直达企业。

三是进一步构建“全方位”金融生态。北京的民营、小科、科创企业是三位一体的，融资难、融资贵问题已经成为制约北京民营、小微、科创企业发展的关键。北京市深入贯彻落实党中央国务院关于金融服务实体经济的部署，研究推出“一套指标和八项机制”政策，支持民营、小微、科创企业融资。

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