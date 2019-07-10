苹果12寸MacBook停售 赶紧抄底去吧

中关村在线消息：苹果在昨日晚间悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线。随后苹果宣布12寸MacBook以及MacBook Pro（无Touch bar）两款产品将停售。



苹果12寸MacBook停售

目前，苹果在线商店已经移除了12英寸MacBook以及MacBook Pro（无TouchBar）这两款产品。有需要的用户只能到线下Apple Store进行咨询购买。



苹果更新MacBook Air

据了解，昨日晚些时候苹果悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线，具体在外观设计上，苹果并没有对MacBook Air以及13寸MacBook Pro进行任何改进，仅仅是升级了配置，以及降低了售价。

其中苹果MacBook Air新增了True Tone显示技术，从而为用户提供更自然的视觉体验。与此同时，苹果还将MacBook Air的售价调低至1099美元，而大学生更是可以享受到999美元的低价。约合人民币为，MacBook Air起售价为8899元，高校学生优惠价为8099元。



苹果更新13寸MacBook Pro

此外，售价1299美元的入门级13英寸MacBook Pro已更新为最新的第8代四核处理器，性能提升一倍。更新后的MacBook Pro还支持Touch Bar和Touch ID，配备True Tone Retina显示屏和Apple T2安全芯片，面向大学生的售价为1199美元。约合人民币为MacBook Pro起售价为9,999元，高校学生优惠价为9,199元。

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