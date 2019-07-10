苹果12寸MacBook停售 赶紧抄底去吧

中关村在线消息：苹果在昨日晚间悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线。随后苹果宣布12寸MacBook以及MacBook Pro（无Touch bar）两款产品将停售。
苹果12寸MacBook停售
目前，苹果在线商店已经移除了12英寸MacBook以及MacBook Pro（无TouchBar）这两款产品。有需要的用户只能到线下Apple Store进行咨询购买。
据了解，昨日晚些时候苹果悄悄更新了MacBook Air以及13寸MacBook Pro产品线，具体在外观设计上，苹果并没有对MacBook Air以及13寸MacBook Pro进行任何改进，仅仅是升级了配置，以及降低了售价。
其中苹果MacBook Air新增了True Tone显示技术，从而为用户提供更自然的视觉体验。与此同时，苹果还将MacBook Air的售价调低至1099美元，而大学生更是可以享受到999美元的低价。约合人民币为，MacBook Air起售价为8899元，高校学生优惠价为8099元。
此外，售价1299美元的入门级13英寸MacBook Pro已更新为最新的第8代四核处理器，性能提升一倍。更新后的MacBook Pro还支持Touch Bar和Touch ID，配备True Tone Retina显示屏和Apple T2安全芯片，面向大学生的售价为1199美元。约合人民币为MacBook Pro起售价为9,999元，高校学生优惠价为9,199元。
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