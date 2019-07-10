中关村在线消息：7月10日消息，据外媒报道，近日有分析师表示，苹果将会对其旗下产品线进行调整。由于手机业务的疲软，苹果希望能够进一步的提升电脑业务的关注度，并开始重新将更多的精力注入到电脑业务中。



iPhone疲软之后 苹果将更多目光瞄准Mac

过去几年时间里，苹果在电脑产品线上经历了许多调整，甚至还暂停了一些品牌。而在过去的几个月中，这样的情况得到了改善。MacBook Air得到了恢复，而Mac系列产品也成为了之前苹果发布会的一个热点。由此可见，苹果正在重新重视电脑产品线的地位。

此前据天风国际分析师郭明錤发布的预测报告显示，今年MacBook Air等更新的机型或将舍弃蝶式键盘，改用用剪刀脚键盘。郭明錤分析称，2020年部分MacBook Pro更新机型也将采用新的键盘设计，新机型出货量预估在2020年增长500–700%。

据了解，如果MacBook弃用蝶式键盘，采用新设计的剪刀脚键盘，那么单价将会高出一般笔记本键盘的150–250%。

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