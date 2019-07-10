滴滴回应其他城市调价：会根据城市具体情况调整

中关村在线消息：日前，滴滴出行正式宣布从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整，早晚高峰起步价均有上调，夜间里程费上涨34%。对此，网友都非常关心其他城市的交割调整问题，滴滴方面对此事做出了回应。



滴滴回应其他城市是否调整价格

滴滴表示，此次北京市的价格调整主要是因为北京的供需紧张问题日益显著，高峰期出行难、区县供需差异大等情况突出，乘客会感受叫车越来越难。目前滴滴快车工作日早高峰1/5的叫车需求没有足够运力承接。为了平衡供需作出对应的价格调整，以鼓励司机出车满足乘客出行需求，同时也鼓励乘客错峰出行，减轻高峰时段用车压力。



供需不平衡导致价格变化

据滴滴官方透露，自2017年4月至今两年多，滴滴网约车在北京的价格一直保持相对稳定，但需求迅速增长，全天呼叫量增长了44%，高峰期呼叫增加了49%。平台通过各种补贴奖励、分时定价、热力图引导、排队、拼车优先等方式尽力平衡供需关系，但供需失衡依然严重。目前，乘客总体叫车成功率较低。



滴滴会根据城市具体情况而调整价格

对于其他城市的是否会调整价格的问题，滴滴方面回应表示，网约车价格主要受城市供需状况、当地消费水平、收入水平和能源价格等因素的影响，其中最重要的影响因素是城市的供需状况，供需关系变化从根本上决定了价格的波动。每个城市的情况都各不相同，价格水平和价格调整都会根据城市具体情况而变化。

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