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    任志武：深入推进互联网+ 构建新兴互联网治理体系

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：在第18届中国互联网大会上，国家发展和改革委员会副秘书长任志武出席了开幕式并进行了讲话，指出我国互联网服务日益普及，互联网与各领域深度融合，为经济社会发展注入强大的动力。


    国家发展和改革委员会副秘书长任志武致辞

    一是与世界紧密结合的互联网经济蓬勃发展，我国全面提高信息化水平，深入推动“互联网+”行动，大力发展数字经济，电子商务、电子政务、工业互联网、能源互联网等新模式、新业务高速成长。

    二是与世界深度交融的互联网产业日益壮大，我国坚持融入全球发展体系，积极打造鼓励互联网高水平、高质量发展的产业政策。

    三是与世界互联的信息网络快速扩容，我国深入实施“宽带中国”战略，大力推进信息基础设施建设，完善普遍服务补偿机制，推动国际通信基础设施互联互通。

    四是与世界深度互动的创新网络内涵剧增。我国充分发挥互联网的集聚作用，积极营造汇聚全球资源，互利发展的创新平台。

    针对我国未来互联网的前进方向，他提出，一是建设万物互联的基础设施，适应信息高速、智能流通的需要，研究制定新时期“宽带中国”战略。

    二是深入推进“互联网+”行动，适应产业融合升级的需要，出台“互联网+”高质量发展的政策举措，释放“互联网+”创新效能。

    三是提升互联网的创新能力和水平，适应新一轮科技革命的需要，深化体制机制改革，营造鼓励创新发展，包容审慎监管的生态环境。

    四是构建新兴互联网治理体系，适应社会治理变革的需要，破除数据流通壁垒，大力推进政务信息系统整合共享，实施互联网+监管。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：任志武：深入推进互联网+ 构建新兴互联网治理体系http://news.zol.com.cn/721/7215082.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215082.html report 1241 中关村在线消息：在第18届中国互联网大会上，国家发展和改革委员会副秘书长任志武出席了开幕式并进行了讲话，指出我国互联网服务日益普及，互联网与各领域深度融合，为经济社会发展注入强大的动力。国家发展和改革委员会副秘书长任志武致辞一是与世界紧密结合的互联网经...
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