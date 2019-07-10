任志武：深入推进互联网+ 构建新兴互联网治理体系

中关村在线消息：在第18届中国互联网大会上，国家发展和改革委员会副秘书长任志武出席了开幕式并进行了讲话，指出我国互联网服务日益普及，互联网与各领域深度融合，为经济社会发展注入强大的动力。



国家发展和改革委员会副秘书长任志武致辞

一是与世界紧密结合的互联网经济蓬勃发展，我国全面提高信息化水平，深入推动“互联网+”行动，大力发展数字经济，电子商务、电子政务、工业互联网、能源互联网等新模式、新业务高速成长。

二是与世界深度交融的互联网产业日益壮大，我国坚持融入全球发展体系，积极打造鼓励互联网高水平、高质量发展的产业政策。

三是与世界互联的信息网络快速扩容，我国深入实施“宽带中国”战略，大力推进信息基础设施建设，完善普遍服务补偿机制，推动国际通信基础设施互联互通。

四是与世界深度互动的创新网络内涵剧增。我国充分发挥互联网的集聚作用，积极营造汇聚全球资源，互利发展的创新平台。

针对我国未来互联网的前进方向，他提出，一是建设万物互联的基础设施，适应信息高速、智能流通的需要，研究制定新时期“宽带中国”战略。

二是深入推进“互联网+”行动，适应产业融合升级的需要，出台“互联网+”高质量发展的政策举措，释放“互联网+”创新效能。

三是提升互联网的创新能力和水平，适应新一轮科技革命的需要，深化体制机制改革，营造鼓励创新发展，包容审慎监管的生态环境。

四是构建新兴互联网治理体系，适应社会治理变革的需要，破除数据流通壁垒，大力推进政务信息系统整合共享，实施互联网+监管。

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