中关村在线消息：近日据外媒报道，日本的一些公司开始尝试新的团建方式，那就是让员工下班后不立刻回家，而是留在公司继续参加一些集体游戏或活动。由此受到了日本媒体和民众的关注。



下班后组队打游戏 日企尝试新团建方式

日本放送协会(NHK)近日播放了一个名为《为什么公司的团建活动有人气》的电视节目。在节目中介绍了日本有的公司成立了一些“社团活动俱乐部”，专门组织员工下班后进行各种团建活动，如电子游戏俱乐部、种菜俱乐部、打牌俱乐部等。由于组织的活动不同，所以每个俱乐部收取的费用也不尽相同，每次进行活动的时间也不同。

节目中展现了很多丰富的俱乐部活动，在电子游戏俱乐部里，员工需要每个月支付1500日元(约合100元人民币)的会费。

每周组织一次集体电子游戏对战的团建活动，通过这样的方式，促进那些平时没有机会，或很少有机会接触的员工获得交流的时间。

一名日本员工在接受NHK采访的时候就表示，“我不擅长与别人聊天，但因为游戏成了彼此的共同语言，所以很快就成了好朋友。”

在位于东京的SmartHR公司担任副社长的内藤研介认为，“看见大家相处得非常愉快，相信他们之间对彼此的了解会增加，这有助于让今后的工作更加顺畅”。

虽然大多数团建都是在公司内部举行的，但一些日本公司也欢迎外部人士下班后参加本公司的团建活动。

位于东京的会计软件公司“FREE”的团建活动就面向其他企业的人员，该公司的一名负责人表示，“让其他人更了解我们的公司，我很开心”。

日本公司在下班后组织的团建活动，虽然获得了欢迎，但在日本社交网络中，也有不少网民对此感到担心，因为团建活动增加也就意味着个人休息时间减少。

（文中图片来自互联网）

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