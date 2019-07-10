中关村在线消息：7月10日消息，据路透社报道，近日有消息人士向他们透露，华为公司将会引领巴西的5G发展，并且目前他们已经与四家巴西的主要运营商合作进行了5G测试，将帮助他们在频段拍卖前把基础设施现代化。



传华为在巴西测试5G：已与四家主要运营商合作

华为公司的技术主管Nicolas Driesen在接受采访时表示，他们自2009年开始就努力发展5G，主要是因为他们在端到端技术有成本竞争力，而这项技术可以对前几代的部分设备进行重新利用。由于华为5G技术的低成本，让他们在拉美国家占据了很大优势。

此前，华为公司创始人任正非在接受FT全球中国编辑James Kynge专访时表示，在5G这个现在最火热的市场中，大部分的客户都会选择华为，而不是他们竞争对手爱立信和诺基亚。

任正非认为，华为的5G能给客户提供更大的价值，因此华为的价格并不是便宜的，反倒还挺贵的。但对于客户来说，他们付出的远远比他们得到的少得多。同时任正非还提到，绝大多数的客户都会选择华为，目前开展5G业务的有140个国家，其中有135、136个会选择华为的5G产品。

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