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    字节跳动：全球总DAU超7亿 抖音DAU超3.2亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：抖音日前在北京启动首届抖音短视频影像节，并发起金映奖，面向全网征集作品。同时字节跳动方面还透露，截至2019年7月，字节跳动旗下产品总DAU超过7亿。

    字节跳动：全球总DAU超7亿 抖音DAU超3.2亿
    字节跳动：全球总DAU超7亿 抖音DAU超3.2亿

    字节跳动方面宣布，截至2019年7月，字节跳动旗下产品全球总DAU超过7亿，总MAU（月活跃用户）超过15亿，其中抖音DAU超过3.2亿。

    同时抖音方面也表示，过去一年里抖音已经成为了电影、电视作品最重要的传播平台之一，以电影复联4为例，话题#再见复联英雄 播放量达4.6亿次，#复联超能力 获得7.1亿次播放。抖音让电影不再止于单纯的曝光度，而更多地深入到于观众的情感交流上，使观众产生参与感和共鸣感。

    并且电影、电视行业也开始尝试着做一些抖音专属的竖版内容，开始尝试用短视频的形式创作传统影像作品的姊妹篇。本次影像节的评委会主席张艺谋导演也在和光线影业合作的新作《坚如磐石》拍摄期间，单独尝试创作了抖音版本的短视频，会在影像节期间对外发布。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214961.html report 805 中关村在线消息：抖音日前在北京启动首届抖音短视频影像节，并发起金映奖，面向全网征集作品。同时字节跳动方面还透露，截至2019年7月，字节跳动旗下产品总DAU超过7亿。字节跳动：全球总DAU超7亿 抖音DAU超3.2亿字节跳动方面宣布，截至2019年7月，字节跳动旗下产品全球总...
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