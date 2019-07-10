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    三星Galaxy Tab S6真机曝光 搭载骁龙855

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日三星有一款全新平板电脑产品的谍照被曝光，据悉该机的正式命名或为Galaxy Tab S6。

    三星Galaxy Tab S6真机曝光 搭载骁龙855
    三星Galaxy Tab S6谍照曝光

    图片显示，这款Galaxy Tab S6的背部设计与苹果新版的iPad Pro十分相似，其背部采用了相同的天线设计，这种设计以前在iPhone 7上也出现过；三星还为这款平板配备了后置的双摄，在双摄模组的下方还拥有一个预留的凹槽，这应该是留给S Pen手写笔使用的，S Pen可以吸附并充电。

    三星Galaxy Tab S6真机曝光 搭载骁龙855
    三星Galaxy Tab S6背部拥有S Pen磁吸接口

    配置方面，三星Galaxy Tab S6正面采用了一块10.5英寸显示屏；将会搭载高通骁龙855旗舰处理器，并提供6GB+128GB和6GB+256GB两种存储组合；后置双摄像头，运行Android 9系统。

    三星Galaxy Tab S6真机曝光 搭载骁龙855
    三星Galaxy Tab S6拥有两种型号

    另外，消息还称三星Galaxy Tab S6拥有两款型号，其中一款为SM-T860，该型号是只有Wi-Fi链接，而另一款是支持LTE网络的SM-T865。

    （本文图片来自网络）

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