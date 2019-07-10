美商务部宣布解禁对华为供货：但仍在黑名单

中关村在线消息：援引自路透社报道，美国商务部已经对外宣布，将给部分美国企业发放许可，允许这些企业继续同中国华为公司进行贸易，不过美商务部并没有将华为从“黑名单”中移除。





美国商务部网站随后发布消息予以证实，称现在已经允许部分发放许可的企业同华为公司继续做生意，并表示“前提是这些生意不会对美国的国家安全构成威胁”。美国商务部部长罗斯同时强调，华为仍旧处于美国商务部的“黑名单”上。



美国商务部官网确认部分美国企业可以和华为进行贸易

美商务部部长罗斯还表示，颁发许可的生意是“不会对美国国家安全构成威胁”的一类，称此举是为了落实两周前美国总统特朗普在日本大阪G20峰会上对中方做出的承诺。

除了路透社外，《纽约时报》以及《华尔街日报》等多家西方媒体对此事也做了报道。美国《纽约时报》的报道，美商务部的这一举动将给高通、英特尔、谷歌和博通等美国企业带来更多好处，因为华为会从这些企业采购用于手机和通讯设备的芯片。



《纽约时报》对美商务部解禁华为的报道

不过路透社报道中也提到，美国企业和业内人士对美国商务部这一最新表态仍持观望态度，因为美国商务部并未表示何种交易不会对美国的国家安全构成威胁。



路透社对美商务部解禁华为的报道

此外，《华尔街日报》也表示，美商务部部长罗斯也并没有就许可什么时间颁发给出具体时间。



《华尔街日报》对美商务部解禁华为的报道

目前，华为方面尚未就此事作出回应。

两周前在大阪G20峰会上，美国总统特朗普宣布对华为解禁。随后人民日报发文予以证实，表示特朗普宣布美企可以向华为出售零部件。

人民日报：特朗普宣布美企可以向华为出售零部件

人民日报发文称，在G20闭幕后的记者会上，特朗普表示美国企业可以继续向华为出售零部件。

与此同时，中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙在中国代表团新闻中心举行的中外媒体吹风会上表示，特朗普在发布会上称，美方有可能会解除对华为公司的一些限制。如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。

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