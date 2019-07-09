三星或将改革耳机接口：下代Galaxy Note手机壳曝光

中关村在线消息：不少智能手机都将手机重新设计，把音频输出整合USB-C 插口，3.5mm 耳机孔越来越少了。市面上也有手机继续坚持采用3.5mm 耳机插口，不过热爱使用有线耳机的Samsung 用户有可能会感到失望，在最近一张由爆出的Samsung 手机壳的设计图中，找不到3.5 mm 耳机孔。

根据外媒报道，一名Twitter 爆料者登出来自名为Sudhanshu Ambhore的外壳制造商所泄漏的手机壳设计图。这张设计图中竟然找不到3.5 mm 的耳机孔。如果这张设计图属实，未来的Galaxy Note 10将需要以外置工具连接耳机或用蓝牙耳机来听歌。



三星或将改革耳机接口

除此之外，Bixby 似乎也被取消，我们只能在外壳的两边发现音量键和疑似开关键。

有趣的是设计图中剪裁宽阔的顶部有可能配备IR blaster（红外线发射器）。IR blaster的主要功能是可以把手机变成家里各种装置的遥控器，例如是电视机和冷气。Samsung 目前没有这方面的任何消息。

（本文图片来自网络）

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