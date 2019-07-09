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    假冒三星更新应用遭Google勒令下架：下载量超1千万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：网络保安机构日前在Google Play Store上发现一款诈骗软件Updates for Samsung，据外媒报道，该网络保安机构研究员向Google举报后，Google以Updates for Samsung涉嫌违反Google商店政策为由，将该软件下架。

    报道指，该软件通过提供Samsung手机系统升级，吸引用户下载，并引导用户前往充满广告网站，又以欺诈方式要求用户付费购买软件，下载系统升级。

    假冒三星更新应用遭Google勒令下架：下载量超1千万
    Google以违反Google商店政策为由将Updates for Samsung下架

    Google在声明中指出，提供安全和可靠的用户体验是他们的首要任务，Google Play的开发者政策严格禁止软件涉及欺骗、恶意、滥用或误用网络或个人资料。一旦发现违规行为，他们会果断采取行动。

    事实上，Updates for Samsung上架至今已经超过6年，并累积超过1,000 万次下载。用户评价非常两极化，整体评分获得四颗星。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：假冒三星更新应用遭Google勒令下架：下载量超1千万http://news.zol.com.cn/721/7214780.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214780.html report 706 中关村在线消息：网络保安机构日前在Google Play Store上发现一款诈骗软件Updates for Samsung，据外媒报道，该网络保安机构研究员向Google举报后，Google以Updates for Samsung涉嫌违反Google商店政策为由，将该软件下架。报道指，该软件通过提供Samsung手机系统升级，...
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