晚报：苹果被华尔街唱衰 滴滴宣布涨价

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Android Q Beta 5发布 谷歌禁在第三方启动器上用手势导航



Android Q Beta 5发布

据XDA报道，Android Q Beta 5中，第三方启动器与Android Q手势导航不兼容。根据曝光的截图，当用户尝试将第三方启动器设为默认时，导航手势会强制变更为原生三大键，而且导航手势操作变成灰色，不可操作。



外媒称Android Q手势导航已经优化到炉火纯青地步，应用程序之间的切换非常流畅，这就导致第三方启动器很难达到或者超越Android Q默认启动器，因此当用户启动手势导航时谷歌会禁止将第三方启动器设置为默认。

Z点评：谷歌一直都在用“保证原生操作”的理由，逐渐收紧Android控制权。

小米上市一周年43.87亿限售股解禁 股价收盘微跌0.42%



小米上市一周年43.87亿限售股解禁

7月9日，小米集团上市一周年迎来第二次限售解禁期，今天小米43.87亿限售股迎来解禁，占B类股份25.34%，相当于整体股份(A类及B类股份)的18.25%。小米股价今日低开低走，尾盘回升，收盘报9.57港元，微跌0.42%。



据了解，今日解禁的43.87亿小米限售股包括晨兴集团持有的27.11亿股B类股份占小米B类股份15.69%，和小米3名联合创办人刘德、洪锋、黎万强所持股份，三人所持股份共占B类股份约9.65%。

另外从今年1月起，小米股价一直徘徊在10港元左右，相比小米17元每股的发行价跌去近半。

Z点评：小米到底是不是一家互联网企业，这个对于其股价很重要。

Digitimes：三星欲将Nand闪存产品涨价10%



三星欲将Nand闪存产品涨价10%

消息人士称，虽然闪存产品目前库存充足，但考虑到多种因素，三星计划将涨价10%，同时带动各家原厂跟进。三星、海力士、美光是全球前三大DRAM厂，市占总和超过95%，三家业者扩产放慢，有助市场供给获得节制。



据业界人士分析，目前三大厂DRAM业务仍处于获利，也是各公司目前最主要的获利来源，若不严控产能，恐将导致获利持续下滑。三大厂先后放慢扩产脚步，最主要还是让市场供给有所节制，驱动市况朝正向发展，以利自家公司DRAM业务维持稳健获利局面。

Z点评：现在所有厂家都在想法设法，找到内存涨价理由。

Uber CEO：自动驾驶汽车将在5年内上路



自动驾驶汽车将在5年内上路

Uber首席执行官（CEO）达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，自动驾驶汽车将在5年内上路。



今年4月，Uber宣布，旗下自动驾驶汽车部门——Uber先进技术集团（Advanced Technologies Group，简称Uber ATG）——将获得软银、丰田以及日本汽车零部件厂商Denso（电装）的10亿美元投资，这笔交易预计在今年第三季度完成。

Z点评：5G都来了，自动驾驶还会远吗？！

滴滴回应是否会在更多城市涨价：会根据城市具体情况调价



滴滴回应是否会在更多城市涨价

滴滴官方发布北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布自2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将进行价格调整，高峰时段起步价上涨，生效区域包括北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、昌平区、门头沟区。



据澎湃新闻报道，滴滴方面称，此次调价的背景是，随着市民出行需求的增加以及安全与合规工作的深入开展，北京的供需紧张问题日益显著，高峰期出行难、区县供需差异大等情况突出。

Z点评：滴滴涨价，以及后真打不起车了。

工程院院士邬贺铨：5G商用正好使互联网进入下半场



工程院院士邬贺铨

中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨发表演讲时称，5G开启了互联网发展的新篇章，5G通过云化、虚拟化、互联网化和多种转发模式的结合，引领了网络技术整体的创新。



5G催生了大量新应用，邬贺铨举例称，8K视频、VR/AR、工业互联网、车联网、无人驾驶、机器人、数字孪生、农业等领域都发生了翻天覆地的变化。

邬贺铨认为，5G的商用正好使互联网进入下半场，消费互联网深化和工业互联网起步的时期，也是大数据和人工智能的基础势头正旺的时期，5G生逢其时，将开拓在消费领域、产业领域的新应用，5G会出现我们现在还想象不到的新业态。

Z点评：5G商用对诸多产品融合发展起到了推送作用。

研究：至年底精灵宝可梦GO总收入有望破30亿美元



至年底精灵宝可梦GO总收入有望破30亿美元

《精灵宝可梦GO》于2016年7月6日在美国发行，在刚刚过去的周末正好3周年。Sensor Tower商店的情报数据显示，该游戏上市至今在全球App Store和Google Play的预估总收入为26.5亿美元，这使得Niantic跻身最成功的西方手游发行商之一。SensorTower预估至今年底，该游戏的累计收入将突破30亿美元。



如下图所示，《精灵宝可梦GO》在收入方面已经超越《糖果传奇》(18.6亿美元)和《皇室战争》(23亿美元)上市前3年在中国以外市场的收入。（考虑到《精灵宝可梦GO》尚未在中国市场发行，仅对比海外市场数据。）

Z点评：精灵宝可梦成为吸金利器。

华尔街对苹果越来越不看好，5个分析师给"卖出"评级



华尔街对苹果越来越不看好

国外媒体报道，华尔街已经很长一段时间没有如此不看好苹果公司了。受“卖出”股票评级影响，苹果股价美国时间周一下跌2%。



罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)将该公司的股票评级从“中性”下调至“卖出”，使得在彭博社跟踪的57名分析师中看衰该公司的分析师总数上升到5人。根据彭博社汇编的历史数据，这是这家iPhone制造商自至少1997年以来获得“卖出”评级最多的一次。在此期间，苹果于1998年8月发布iMac电脑，标志性的iPod于2001年10月面世。

Z点评：每年新一代iPhone发布之前，苹果都会经历一波唱衰。

让世界共享中国成果 中国互联网大会干货来了！



中国互联网大会干货来了！

第十八届中国互联网大会今日在北京国家会议中心开幕，来自政府主管部门、中外互联网业界的代表及专家学者、新闻媒体等2000余人参加了开幕论坛。



本届大会以“创新求变再出发，优质发展谱新篇”为主题，工业和信息化部副部长陈肇雄、国家发展和改革委员会副秘书长任志武、北京市委常委、副市长殷勇等领导出席了开幕式。国际电信联盟秘书长赵厚麟为大会发来视频致辞。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨致欢迎辞。【详情点击】

Z点评：中国互联网大会全部看点都在这里了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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