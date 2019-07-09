上海拟2020年实现全市5G覆盖 3年建站3万个

中关村在线消息：日前，上海市发布了《上海市人民政府关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，该文件于7月10日起正式施行。

根据文件，上海市将于“推动5G网络的柔性化、个性化与云化部署，实现全市域覆盖，提供随时即取的大容量、高带宽、低时延网络支撑能力，实现各行各业深度应用、融合赋能，市场主体活力充分激发、制度保障完善，5G产业能级加快提升”为目标，分三年逐步实现5G网络的普及。



上海市发布《上海市人民政府关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》

三年计划为：2019年，建设5G基站1万个，实现中心城区和郊区重点区域全覆盖，启动建设若干应用示范区，形成10项左右重点示范应用；2020年，累计建设5G基站2万个，实现全市域覆盖，累计总投资超过200亿元，在20个垂直行业推进典型应用100项；2021年，累计建设5G基站3万个，累计总投资超过300亿元，培育100家5G应用领域创新型企业，5G应用产业规模超过1000亿元。

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