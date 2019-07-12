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    用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    前几日小编和同学小天去毕业旅行

    晚上刷朋圈的时候被她的图片惊艳到了

    她的图像极了当地的旅游宣传图

    而我的图片......

    用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的 所以，我得罪了谁？？

    那个羡慕呀，同样是手机拍出来的，为什么差别就那么大呢

    于是我昂首挺胸（低三下四）去请教同学小天拍图秘籍，也幻想能有精致靓丽的朋友圈

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    小天同学娓娓道来，给我推荐了她的拍照神器——小天手机外置单反级镜头

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    小天广角手机多功能镜头能让视角更宽，图片更加清晰，色彩的饱和度更高

    镜头由5组镜片光路设计，图片不再畸变啦，让你拍的图也能成为专业大片（机智.jpg)用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的

    小仙女的手机怎么能少了能让美食看起来更有食欲，自拍更美丽的滤镜呢

    旅行拍照也是刷屏的利器哟

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    使用滤镜之后星光效果可以变得更加梦幻、闪闪惹人爱~

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    120°大广角可以让拍照的视角更加的广阔，透视效果更好，拍风景再适合不过了

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    产品参数和镜头搭配如下，多种颜色可选

    反正好看就完事儿了，各种大广角、微距、鱼眼、滤镜可任你搭配

    保证你拍的照片能提升好几个审美level！

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    如果不会用怎么办？产品附赠摄影秘籍，让你秒变摄影高手~~

    小天介绍完后，还甩给我一个购买链接，说这个购买渠道有很大优惠！

    现在也悄悄分享分享给大家，让我们（的照片）一起变美变有趣吧！

    手机外置单反级镜头

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    [经销商] 淘宝商城

    [产品售价] 103元

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    （本文图片来自互联网）  

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的http://news.zol.com.cn/721/7214615.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214615.html report 1082 前几日小编和同学小天去毕业旅行晚上刷朋圈的时候被她的图片惊艳到了她的图像极了当地的旅游宣传图而我的图片......所以，我得罪了谁？？那个羡慕呀，同样是手机拍出来的，为什么差别就那么大呢于是我昂首挺胸（低三下四）去请教同学小天拍图秘籍，也幻想能有精致靓丽的...
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