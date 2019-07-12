用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的

前几日小编和同学小天去毕业旅行

晚上刷朋圈的时候被她的图片惊艳到了

她的图像极了当地的旅游宣传图

而我的图片......

所以，我得罪了谁？？

那个羡慕呀，同样是手机拍出来的，为什么差别就那么大呢

于是我昂首挺胸（低三下四）去请教同学小天拍图秘籍，也幻想能有精致靓丽的朋友圈





小天同学娓娓道来，给我推荐了她的拍照神器——小天手机外置单反级镜头

小天广角手机多功能镜头能让视角更宽，图片更加清晰，色彩的饱和度更高

镜头由5组镜片光路设计，图片不再畸变啦，让你拍的图也能成为专业大片（机智.jpg)

小仙女的手机怎么能少了能让美食看起来更有食欲，自拍更美丽的滤镜呢

旅行拍照也是刷屏的利器哟

使用滤镜之后星光效果可以变得更加梦幻、闪闪惹人爱~

120°大广角可以让拍照的视角更加的广阔，透视效果更好，拍风景再适合不过了

产品参数和镜头搭配如下，多种颜色可选

反正好看就完事儿了，各种大广角、微距、鱼眼、滤镜可任你搭配

保证你拍的照片能提升好几个审美level！

如果不会用怎么办？产品附赠摄影秘籍，让你秒变摄影高手~~

小天介绍完后，还甩给我一个购买链接，说这个购买渠道有很大优惠！

现在也悄悄分享分享给大家，让我们（的照片）一起变美变有趣吧！

手机外置单反级镜头 [经销商] 淘宝商城 [产品售价] 103元 进入购买

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：用手机也能拍出高清大片 别问我是怎么知道的http://news.zol.com.cn/721/7214615.html