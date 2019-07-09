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    三星发布Galaxy Note 10预告片：手机秒变电脑

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：前段时间，三星宣布将于北京时间8月8日凌晨4点在纽约发布Galaxy Note 10。今天，三星官方在推特上发布了一则预告片。预告片中，手机和电脑两种工作方式切换自如，看起来科技感十足。

    三星发布Galaxy Note 10预告片：手机秒变电脑
    三星将于北京时间8月8日凌晨4点在纽约发布Galaxy Note 10

    其实三星想表达的是Galaxy Note 10多功能应用：告别电脑手机多设备切换，只需一台Galaxy Note 10即可搞定。这也是Galaxy Note 10的一个最亮眼的新功能：内建DeX模式，外接屏幕后可呈现电脑的工作界面，支持鼠标、键盘。在此之前，三星手机需要外接DeX底座才能完成这样的操作。

    据悉，Galaxy Note 10+将会采用6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440，并支持HDR视频。同时，该机将搭载骁龙855处理器，相机上采用后置四摄像头，分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，并支持4K HUD视频录制。

     （本文图片来自网络）

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