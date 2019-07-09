荣耀9X官方再次预热：这是一次脱胎换骨的进化

中关村在线消息：荣耀手机官方此前已经确认将于将于7月23日正式发布新机——荣耀9X。近日荣耀官微频频为该机进行预热。今日，荣耀再次表示：“荣耀9X搭载旗舰级芯片，这是一次脱胎换骨的进化，是一款全面升级的超能旗舰，注定无法低调。”



荣耀官方称荣耀9X将拥有脱胎换骨的进化

根据此前消息，荣耀9X将拥有九大技术突破。首先在硬件方面，荣耀9X搭载了全球第一款7nm的中端处理器——麒麟810。据了解，这颗Soc采用了旗舰级的7nm工艺制程，以及旗舰级Cortex-A76 Based CPU，搭载了华为自研的达芬奇架构，NPU运算能力更强，还配备了Mali-G52 6核GPU。根据官方数据显示，其AI跑分超过3.2万分，优于高通骁龙855的2.5万分。



网曝荣耀9X将实现9大技术突破

该机还是荣耀旗下第一款搭载升降式前摄的“真全面屏”手机，且屏幕还支持屏下指纹识别技术；另外该机的后置相机还采用了双摄组合，主摄为4800万像素AI相机，不出意外的话，应该是索尼旗舰级的IMX586传感器。

另外，荣耀9X还会在软件层面有更多提升，将搭载了最近的方舟编译器技术，能极大的提升系统运行速度，增强使用体验；还有超级蓝牙、全新的鸿雁超级信号、全栈式应用资源分配站等新技术。不过目前荣耀官方还暂未说明这些新技术的作用，想必荣耀接下来会为大家一一揭晓，这么多的新技术还是十分值得期待的。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀9X官方再次预热：这是一次脱胎换骨的进化http://news.zol.com.cn/721/7214589.html