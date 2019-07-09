让世界共享中国成果 中国互联网大会干货来了！

第十八届中国互联网大会今日在北京国家会议中心开幕，来自政府主管部门、中外互联网业界的代表及专家学者、新闻媒体等2000余人参加了开幕论坛。

本届大会以“创新求变再出发，优质发展谱新篇”为主题，工业和信息化部副部长陈肇雄、国家发展和改革委员会副秘书长任志武、北京市委常委、副市长殷勇等领导出席了开幕式。国际电信联盟秘书长赵厚麟为大会发来视频致辞。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨致欢迎辞。



中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨致欢迎辞

本次开幕式干货满满，工信部与发改委领导对中国互联网发展提出了新的要求，工程院院士及多为国内外互联网专家与企业代表进行了主题演讲，报告了最新的互联网发展趋势和新的见解。



01 创新求变再出发，转型发展谱新篇

工业和信息化部副部长陈肇雄表示，互联网作为数字化浪潮的重要驱动力，推动数字经济成为经济增长的新引擎、新模式、新空间。以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网发展和治理工作。近年来，人民群众在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感显著提高，互联网企业创新力、竞争力、影响力持续提升，数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用不断释放，互联互通、共享共治的网络空间命运共同体加快打造。

陈肇雄强调，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展是跨越关口的迫切要求和重要举措。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的根本要求，推动互联网持续健康快速发展，促进数字经济与实体经济深度融合。创新求变再出发，转型发展谱新篇。



工业和信息化部副部长陈肇雄致辞

一是突破核心关键技术，掌握发展主动权。完善创新生态，健全产学研深度融合的技术创新体系。加强基础科学前瞻布局，提升原始创新能力。加快推进关键核心技术突破，掌握一批杀手锏、颠覆性、非对称技术。



二是升级基础设施，增强发展支撑力。加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，提升传统基础设施智能化水平，构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络，形成适应数字经济与实体经济融合发展需要的信息基础设施体系。

三是深化融合应用，壮大发展新动能。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进产业数字化、数字产业化，加快一二三产业数字化、网络化、智能化转型，培育新应用、新模式、新业态，拓展数字经济新空间，不断形成新增长点、新动能。

四是加强网络治理，优化发展大环境。强化安全保障，全面提升关键信息基础设施、网络数据、个人信息等安全保障能力。深化“放管服”改革，营造公平、公正、非歧视的市场环境。深化电信普遍服务，提升数字经济包容性，缩小数字鸿沟。加强国际合作，高质量建设“数字丝绸之路”，构建网络空间命运共同体。

02 让世界共享中国成果

国际电信联盟（ITU）秘书长赵厚麟在视频致辞中表示，中国互联网大会已经发展成为中国互联网行业较具影响力和人气的品牌盛会之一，在增进市场活力，促进中国互联网行业的交流与合作方面做出了重要贡献。



国际电信联盟（ITU）秘书长赵厚麟视频致辞

中国互联网协会通过行业交流、行业自律、行业研究等形式积极致力于推动中国互联网的发展，营造健康有序的行业环境。希望协会在未来继续发挥好桥梁纽带作用，做好行业服务。他表示，中国互联网的发展推动了全球的信息化进程，贡献了中国智慧。



2009年以来，中国的移动互联网发展在全球处于领先地位。3G、4G在技术标准方面均有所创新，在即将到来的5G时代，也希望中国继续做出贡献。他期待未来中国互联网产业继续与国际社会一道携手共建网络空间命运共同体，与世界分享中国经验，让世界共享中国成果。

中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨以“5G时代的互联网”为题目作主旨报告，从5G引领互联网的技术创新和5G拓展互联网的业务应用两个方面进行阐述。他表示，5G开始了互联网发展的新篇章，创新了互联网的未来。5G对中国的科技与经济发展是难得的机遇，5G的创新永远在路上。



中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨作主旨报告

03 “互联网的下半场”是个伪命题

阿里巴巴技术委员会主席王坚作主旨报告，对互联网、“互联网+”、互联网的下半场等三个方面发表了看法。

第一，互联网还是原来的那个互联网，它只是有了不同的载体，有了不同的技术实现，以及用不同的方式带到了我们的身边。王坚认为，今天划分互联网的方式都是非常值得探讨的，其实互联网作为一个基础设施，最难把人的大脑连在一起，如果有一天互联网这个基础设施能够把人的大脑连在一起，那是一个真正的互联网的开始。这是一个非常难得时代机遇。





阿里巴巴技术委员会主席王坚作主旨报告

第二，互联网其实是一片黑土地，它让万物都可以生长。互联网彻底改变了一个城市的形态，互联网给人们带来的东西，一定会超出原来的想象，改变原来对世界的看法，生长出来非常多的东西。王坚认为大数据也是从互联网上生长出来的，从这个角度来讲，互联网对人类的贡献是巨大的，以后还将长出新的东西。

第三，今天讲的互联网的上半场和下半场，是过去中国20多年来互联网公司进入了下半场，并不是互联网进入了下半场，真正的互联网还没有开始。王坚认为，互联网的上半场和下半场恰恰表明了一个非常的早期时代的结束，今天的互联网是开始，基础设施远没有完善，还像一个婴儿。但互联网长出了两个非常了不起的东西，一个叫做大数据，一个叫做云计算，使得我们更早更快进入了智能时代，带给大家更大的想象空间，所以我们生活在一个互联网刚刚开始的时代。

本届大会为期三天，将围绕5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网人才、互联网教育、互联网安全与治理、知识产权保护、防范治理电信网络诈骗、个人信息与数据保护、互联网站发展等热门议题密集推出29场主题论坛。

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