画饼数年终于开售 Steam掌机SMACH Z官网开售

中关村在线消息：近日，早在几年前就开始众筹的便携式Steam掌机SMACH Z现在已经在官网上架，售价699美元起（约合人民币4810元）。



便携式Steam掌机SMACH Z现已上架官网

外观方面，SMACH Z机身左右各附有圆形Touch Pad触控、Analog摇杆及XYAB4按键。主机顶部两侧各有两个按钮。据了解，该设计灵感来源于SteamController。



SMACH Z的设计灵感来源于SteamController

重量方面，SMACH Z整体重量相对较重，约为600g。

配置方面，该掌机搭载了AMD V1000系列四核处理器，型号为AMD V1605B，4核8线程，主频为2.0-3.6GHz。

核心显卡为Vega 8，拥有512个流处理器，频率最高1.1GHz，整体热设计功耗12-25W范围可调 ，SMACH Z也是第一款使用该型号APU的掌上设备。



SMACH Z是第一款使用AMD Vega 8 APU的掌上设备

内存为DDR4 2400MHz，固态硬盘为m.2格式，分别有多种规格可选。



屏幕则采用了6英寸的1920x1080分辨率的全触控屏。提供HDMI输出可以连接外接显示器，支持最大4K分辨率的影像输出。

系统则有SMACH OS Linux和Windows 两个版本可选。

目前，据官网显示，该掌机有三种规格配置，售价为699美元起（约合人民币4810元）。



官网公布的售价

1、4GB+64GB 无摄像头：699美元（约合人民币4810元）

2、8GB+128GB 5MP摄像头： 899美元（约合人民币6200元）

3、16GB+256GB 5MP摄像头： 1099美元（约合人民币7500元）

据了解，SMACH Z原名为SteamboyMachine，开发商为SMACH Team。是一款主打运行Steam游戏的掌机，同时也是首款能够运行Steam OS的掌机。



SMACH Z是首款运行Steam OS的掌机

早前，设计方于2014年公布了价格与配置并登录了Kickstarter众筹平台，集资目标为976796美元（约合人民币628万元），最终筹得76万美元的开发成本。经过5年时间，现在该掌机终于落地，由Crowdfunded推出。

（本文图片来自互联网）

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