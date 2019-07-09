滴滴调整北京网约车价格 整体呈上涨趋势

中关村在线消息：今日，滴滴出行发布北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整。早晚高峰起步价均有上调，夜间里程费上涨34%。



滴滴调整北京网约车价格

根据滴滴官方发出的通知显示，此次价格调整涉及的区域东城，西城，朝阳，海淀，丰台，石景山，昌平、门头沟区。滴滴将10:00到17:00时段定位普通时段，除该时段内起步价不变，里程费/市场费稍微有所下调外，其他时间段价格均有所上涨。具体如下：

早高峰时段（6:00-10:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至1.80元/公里。

普通时段（10:00-17:00）起步价不变，里程费由1.60元/公里下降至1.45元/公里，时长费由0.5元/公里下降至0.4元/公里。

晚高峰时段（17:00-21:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里下降至1.50元/公里。

夜晚时段（21:00-6:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至2.15元/公里，时长费由1.00元降至0.80元/公里。

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