    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    滴滴调整北京网约车价格 整体呈上涨趋势

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，滴滴出行发布北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整。早晚高峰起步价均有上调，夜间里程费上涨34%。

    北京滴滴网约车起步价总体上调
    滴滴调整北京网约车价格

    根据滴滴官方发出的通知显示，此次价格调整涉及的区域东城，西城，朝阳，海淀，丰台，石景山，昌平、门头沟区。滴滴将10:00到17:00时段定位普通时段，除该时段内起步价不变，里程费/市场费稍微有所下调外，其他时间段价格均有所上涨。具体如下：

    早高峰时段（6:00-10:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至1.80元/公里。

    普通时段（10:00-17:00）起步价不变，里程费由1.60元/公里下降至1.45元/公里，时长费由0.5元/公里下降至0.4元/公里。

    晚高峰时段（17:00-21:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里下降至1.50元/公里。

    夜晚时段（21:00-6:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至2.15元/公里，时长费由1.00元降至0.80元/公里。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：滴滴调整北京网约车价格 整体呈上涨趋势http://news.zol.com.cn/721/7214353.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214353.html report 830 中关村在线消息：今日，滴滴出行发布北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整。早晚高峰起步价均有上调，夜间里程费上涨34%。滴滴调整北京网约车价格根据滴滴官方发出的通知显示，此次价格调整涉及的区域东城，西...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品