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    电视出货量创8年来新高：8K将成新增长主力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，根据未来资源咨询公司最新发布的数据显示，超高清4K电视的普及正在推动全球电视出货量达到新的纪录。

    外调：电视出货量达到8年来新高 预计8K将增长
    外调：电视出货量达到8年来新高 预计8K将增长

    该公司表示，截止2018年，全球电视发货量增长6%。根据未来资源的研究，该公司还发现，尽管8K电视机的广泛普及还面临障碍，但预计到2023年，8K电视机的销量将从2019年的20万台以每年130% 的复合增长率增长。

    该公司高级市场分析师马修•鲁宾表示，“去年，全球电视出货量达到创纪录的2.27亿台，贸易额达到850亿美元，这部分是由于4K等高端技术的降价，打开了大众市场，与此同时对东南亚地区制造业的投资不仅帮助了本地市场，也在全球范围内压低了大屏幕电视的价格。”

    在研究报告中还发现了一些有趣的现象，三星和LG的市场份额正在被一些价格更有优势的中国品牌抢走，由于在高性能电视领域占据主导地位，索尼在应对当前的市场状况方面更有优势。

    随着40英寸以上电视的继续标准化，这些产品的出货量将在2019年占据一半以上的市场份额。预计到2023年底4K超高清电视的全球装机量将超过9.6亿台，这意味着其市场渗透率将达到42%。

    8K电视在消费者端所面临的挑战，这项技术还将会继续发展。“尽管8K还面临着一系列的挑战，但是它已经站在了增长的门槛上。” 马修•鲁宾说。

    “随着可支配收入的持续增加，2019年中国将成为全球电视市场增长的最大推动力，其出货量将占全球出货量三分之一，未来几年，内容的匮乏将会持续存在这可能会抑制消费者的需求增长。”

    （文中图片来自互联网）

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