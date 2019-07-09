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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    传三星Note 10系列将有望搭载20W无线快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日三星官方已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约召开Galaxy新品发布会，正式推出三星Galaxy Note 10系列。根据外媒的最新爆料，三星将会为Note 10配备功率为20W的无线快充。

    Galaxy Note 10有望率先装备20W的无线快充
    三星曾展示20W无线快充技术

    另外，近日还有国内数码博主曝光，三星曾在MWC上海展会上展示了20W无线快充技术，由此看来三星内部确实正在开发功率更高，同时也符合安全标准的有线/无线快充技术。而因为Galaxy Note 10系列的S-Pen会十分影响电池容量，该机的续航方面会大受影响，三星将很有可能会在该系列的快充中做出改变。

    知情人士称Galaxy Note 10计划于8月7日在纽约发布 取消3.5mm耳机端口
    网曝Galaxy Note10系列渲染图

    综合目前的爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440，；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。

    相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传三星Note 10系列将有望搭载20W无线快充http://news.zol.com.cn/721/7214297.html

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