传三星Note 10系列将有望搭载20W无线快充

中关村在线消息：近日三星官方已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约召开Galaxy新品发布会，正式推出三星Galaxy Note 10系列。根据外媒的最新爆料，三星将会为Note 10配备功率为20W的无线快充。



三星曾展示20W无线快充技术

另外，近日还有国内数码博主曝光，三星曾在MWC上海展会上展示了20W无线快充技术，由此看来三星内部确实正在开发功率更高，同时也符合安全标准的有线/无线快充技术。而因为Galaxy Note 10系列的S-Pen会十分影响电池容量，该机的续航方面会大受影响，三星将很有可能会在该系列的快充中做出改变。



网曝Galaxy Note10系列渲染图

综合目前的爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440，；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

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