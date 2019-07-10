2019上半年科技圈三场对抗 赢家究竟是谁

不知不觉，2019年已经走过了不止一半的时间。进入盛夏，我们也是时候停下脚步来盘点一下上半年发生的种种。





上半年的时间里科技行业又出现了许多新技术和新趋势，但是最令我们感兴趣的还是这其中的三场对抗。这里面有1VS1的单挑，也有三英战吕布，甚至还有单独一家公司挑战整个国家。下面，就让我们来给大家盘点一下2019年上半年科技圈的三场对抗吧！

格力VS奥克斯：刚烈的董小姐举起质量大旗

上面所说的1VS1单挑，自然指的是发生在6月份的格力与奥克斯之争。北京时间6月10日下午四点，格力电器在官方微博上发布了一封《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》，正式举报了奥克斯空调产品不合格的情况。





声明中提到，有消费者向格力反馈奥克斯空调价格便宜但是耗电量很大。随后经过格力实验室实测，发现奥克斯生产的八个型号的空调存在与宣传、标称的能效值差距过大的情况。

格力认为，奥克斯生产这种产品的行为严重侵害了消费者的合法权益，并且对国家节能减排环保政策以及市场公平竞争的良性秩序造成了破坏。于是，格力公司依据相关法规相国家市场监督管理总局进行了举报，并希望公安机关依法追究刑事责任。



在这封举报信发出之后，奥克斯电器同样在微博上进行了回应。奥克斯方面表示，格力既非消费者又非国家监管部门，其声称消费者向其举报奥克斯产品问题，是不合理且存在漏洞的。对于格力的不实举报，奥克斯表示已向公安机关报案，并将向司法机关提起诉讼，依法保护合法权益。奥克斯愿意接受广大消费者和国家相关部门监督检杳。





在奥克斯回应之后，格力公司立即在微博上展示了八份检测报告，并表示：“用事实说话！我们已准备好充分证据供监管部门调阅，并视情况适时向社会公布。”这八份报告发布之后，奥克斯集团董事长郑坚江说：“欢迎监督，共同营造民族品牌质量声誉。”

两天之后，奥克斯公司正式对外发布声明，表示针对格力举报奥克斯质量的问题，他们已经提请国家市场监管总局委派权威检测机构对奥克斯产品进行监督检测，检测报告出具后将及时向社会公布。发布声明主要是为了为消除广大消费者疑虑，澄清事实。

双方的口水仗期间，一些所谓的“格力于民族大义不顾”的言论也出现在了舆论场中。@浙江之声发表了一篇评论性的微博，其中提及奥克斯提出的三大质疑点。而就在这三大疑点中的最后一条写到：“奥克斯呼吁，在中美贸易战下，民族品牌应携手一致对外。格力直接向本土企业开战，于民族大义不顾，于国之大局不顾。”





此言论随即引起广泛舆论，有声音认为奥克斯将问题上升到国家和民族大义层面是小题大做，有点道德迫害的意思了。对此，奥克斯相关负责人表示，“格力于民族大义不顾”是高管私下聊天，并非官方发言。

相比之下，格力方面的公关做法就比较高明了。格力电器工作人员当众拆解奥克斯空调，向公众详细解释其中不合格的地方，并表示从技术角度上分析，这种能效值差距可能是有意为之，为了要节省成本。

目前，有关奥克斯空调是否存在质量欺诈现象尚无定论，但618购物节的胜负已经分出。格力仍屈居第三，且零售量、零售额占比分别只有13.8%、18.6%，与占据榜首位置的奥克斯差距越拉越大。





奥克斯与格力的这场1VS1并没有赢家，格力远远没有达到与奥克斯缩小差距的目的，而奥克斯也开始渐渐出现了被消费者所怀疑的趋势。这种情况之下，赢家就很有可能是他们身后的美的等企业。相信下半年，两家公司的争端还会继续，他们身后的追赶者们恐怕会愈发开心。

尽管我们在描述这场社交产品之间对抗时使用的是三英战吕布，但不得不说的是，聊天宝、快闪和马桶MT这三款新生代社交软件在面对微信这样的庞然巨兽时，确实没什么胜算。

让我们把时间拨回到今年的1月15日，在一天之内，总共有三家公司对外宣布将会推出他们的社交产品。自从社交时代到来之后，每天都可能产生一款社交工具。然而，这三款产品之所以会引起人们的注意主要还是因为它们背后的公司。

最早公开的是一款主打陌生人社交的产品，名叫马桶MT。推出这款产品的公司为深圳云歌科技，这家公司的老板就是去年刚刚出狱的快播创始人王欣。







不过，王欣这款软件公布之后就陷入了窘境。马桶MT最初安卓版能够直接下载，但iPhone版则需安装企业版证书。然而随后，该产品的iOS下载链接已经被关停，苹果App Store无法搜到马桶MT。不仅如此，马桶MT还出现了用户接不到短信验证码， 刷新不了内容，无法正常使用的状况。

今年五月份，马桶MT已经改名为为“好记”。至于“马桶MT”为什么会黄，则并没有官方消息。

第二款软件是罗永浩注资的聊天宝。聊天宝的前身是罗永浩曾经在发布会上宣布过的子弹短信功能。更名为聊天宝之后，这款软件新增了诸多新功能，包括聊天、读新闻、好东西和游戏等等。





聊天宝最直接的一点就是，用户可以使用聊天宝中的功能进行赚钱。其中，用户阅读新闻接入头条新闻和锤子阅读；好东西是与合作方推出，用户买东西有返点；游戏功能推出了摇钱树，后续还会有更多游戏推出。

不过，正是这些所谓的附加功能，让用户产生了怀疑。到了三月份，聊天宝团队宣布解散，此前约两百人的团队，只保留二三十人，或将回流到锤子科技。罗永浩在解散前就离开了聊天宝，（两者）已经无关了。关于解散后的补偿问题，公司表示有补偿但资金紧张。

当前面两款软件都失败了的时候，用户自然把希望寄托在了多闪的身上。多闪相比上面两款产品会被用户认可的原因自然是因为他们来自正规军字节跳动。多闪的产品定位是短视频社交，这点自然是受到了陌陌的启发。

短视频一直是腾讯的短板，而依靠短视频一飞冲天的字节跳动自然希望短视频成为他们进军社交领域的突破口。多闪其实就是一个“社交版的抖音”，它的社交体现在，如同微信一样熟人社交，即可以添加通讯录中的好友，同时也能够将微信中的好友导入其中。





这三款产品问世之后，一直处于一个不温不火的状况。马桶MT已经更名，聊天宝还在勉强运营，而多闪则并没有激起什么水花。这里面自然有腾讯封杀的因素存在，尤其是多闪，经历了微信与应用宝的封杀。他们自然可以说出没有流量入口的原因，但无法吸引用户才是这三英战吕布以吕布大获全胜告终的根本原因。

华为VS美国政府：一场孤勇的战斗

华为被美国政府制裁可谓是上半年年整个中国的一个标志性事件。5月16日，美国总统特朗普签署了一份行政命令，要求美国进入紧急状态。在紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。显然，这样的条款是在针对华为。





随后，华为方面向媒体进行了回应。华为表示他们是5G电信设备领域无可比拟的领导者，也愿意和美国政府沟通保障产品安全的措施。如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大，只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。不合理的限制也会侵犯华为的权利，引发其他严重的法律问题。美国政府的这种限制不仅不会削弱华为，还会让华为更加强大。

随后，美国商务部宣布，向华为提供为期90天的“临时通用执照”(Temporary General License)，允许华为继续购买美国商品。这也给了华为修整反击的机会。

美国对于华为的制裁，对他们最大的影响就是与合作伙伴之间的关系。制裁发生之后，谷歌中国方面表示，他们正在遵守美国政府的命令，并审查其影响。路透社的消息显示，除了安卓系统中的部分服务之外，谷歌还暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。路透社认为，这一举动直接影响了华为手机在海外市场的发展，尤其是华为手机无法使用谷歌邮箱和YouTube等服务。





面对这一情况华为对外发布声明，表示安卓系统一直是一个开源的系统，华为作为重要参与者之一，为安卓的发展做出了重要的贡献，华为也有能力继续发展和使用安卓生态。

面对制裁，华为拿出的最好回应就是自主创新。5月21日晚间，华为消费者业务CEO余承东透露，华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。

华为OS系统将会打通手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译，在这套操作系统上，运行性能提升超过60%，这是面向未来的微内核。华为自研操作系统早已经不是秘密。但是此次面对美国封锁制裁，才逼不得已全面转正。这款所谓的自研操作系统，也就是我们后来所说的鸿蒙OS。





不过，也有一些合作伙伴没有抛弃华为。华为官方推特huawei Facts就表示，华为与台积电的合作，一切以原计划进行。华为企业北非官推@HuaweiENA 转述了外媒的相关报道，表示一切将按计划进行，台积电相信自己满足美国出口管制的要求，不会停止向华为的供货。

6月29日的时候，路透社发文特朗普表示美国企业可以继续向华为出售零部件。随后人民日报发文予以证实，表示美方有可能会解除对华为公司的一些限制。除了解禁华为之外，中美双方已经宣布，将在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。同时美方表示，不再对中国出口产品加征新的关税。

经历了两个月的时间，华为与美国政府之间的“战斗”似乎要告一段落了。不过，此次的制裁行为也让中国确认了一件事，那就是技术上的"优势"并不能让一家公司真正强大，真正让一家公司强大的还是他们自主研发出的技术。

结语

上半年这三场对抗其实都很有代表性。

格力与奥克斯之间的对抗让我们看到了依旧是厂商们必须尊重的事情。

微信与聊天宝、马桶MT及多闪之间的对抗让们认识到社交领域并非只是依靠流量入口那么简单，还是需要一个足以吸引大量用户的特性。

华为与美国政府之间的对抗让我们明白了，打铁还需自身硬。

下半年的科技圈还会有什么引人注目的对抗？让我们拭目以待。

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