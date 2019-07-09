中关村在线消息：快手是目前国内最知名的短视频平台之一，从2016年开始就一直处于短视频市场的主导地位，连续五六年的时间都占据了市场第一的位置。但是最近有一份数据显示中国南方的用户许多快手用户已经转投抖音。



目前的短视频市场呈快手抖音鼎立之势

据了解，目前中国的短视频用户共有6亿人次，而快手在这些年共积累了2亿日活跃用户。但是随着头条系的快速发展，抖音平台的迅速崛起，目前抖音的日活跃用户已经完全超越快手达到了2.5亿。

快手联合创始人杨远熙接受采访时称：“在占据第一位置五六年后，我们突然变成了老二。”



快手将剥离“慢公司”的标签

而快手显然不满于现状，此前快手CEO宿华发布内部信称，对目前的现状很不满意，松散的组织、佛系的态度已经使快手被贴上了“慢公司”的标签。从去年年底以来，快手管理层进行了深刻的自省和反思。”

宿华称快手将变革组织、优化结构、迭代产品，并明确提出了战斗的第一个目标：2020年春节之前，3亿DAU。今年春节以来，快手用5个月就实现了4000万的日活增长，DAU超过2亿。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：快手CEO：公司太佛系 许多用户已转投抖音 http://news.zol.com.cn/721/7214281.html