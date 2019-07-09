中关村在线消息：7月9日消息，一年之前的今天，小米公司正式上市，当时小米的股价达到每股17港元。而在整整一年之后，小米拥有近44亿限售股获解禁，而股价在昨天以9.61港元收盘，相比上市之前缩水了将近一半。



小米上市一周年之际 股价缩水将近一半

据了解，小米公司目前的总市值达到了2253亿港元，相比发行价降幅达44.9%。事实上，小米公司在今年已经进行了多次回购，总耗资超过了12亿港元，但这些举措对于他们股价的提振依旧没有什么帮助。

小米自6月开始就进入了回购模式，截至7月3日，小米连续回购股份累计达19次，分别于6月3日、4日、6日、10日、12日、13日、14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、7月2日、3日进行。

小米曾发布公告称，公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。在互联网商业模式及公司“智能手机＋AIoT双引擎”策略的推动下，公司以股份购回表达对现时及长期业务前景充满信心。

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