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    微星将推出非公版RX 5700系列显卡：最早 8月初

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：本月7号，AMD的Radeon RX 5700 XT和Radeon RX 5700显卡已正式开售。但很多非公版用户还在等待。目前微星方面放出消息，非公版最早将在8月初上市。

    Radeon RX 5700 XT显卡，基于全新的RDNA架构打造，拥有40组CU单元、64组ROPs和160组纹理单元，配置8GB GDDR6显存，核心基础频率为1605MHz，游戏频率为1755MHz，Boost频率则为1905MHz，显存数据频率为14Gbps，采用PCI-E 4.0 x16接口。

    微星将推出非公版RX 5700系列显卡：最早 8月初
    Radeon RX 5700 XT显卡基于全新RDNA架构打造

    Radeon RX 5700显卡则拥有36组CU单元， 64组ROPs和144组纹理单元，同样配置8GB GDDR6显存，显存频率也是14Gbps，核心基础频率则为1465MHz，游戏频率为1625MHz，Boost频率则为1725MHz，TDP为180W，也是PCI-E 4.0 x16接口。

    微星将推出非公版RX 5700系列显卡：最早 8月初
    Radeon RX 5700显卡游戏频率为1625MHz

    有趣的是，在这两款显卡开售前一天，AMD还在进行调价，RX 5700 XT显卡售价从3599元降至3099元，而RX 5700显卡售价则从2999元下调至2699元。

    据了解，两款显卡的非公版将自带TwinFrozr散热器，以及在性能功耗比上有一定的提升。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微星将推出非公版RX 5700系列显卡：最早 8月初http://news.zol.com.cn/721/7214217.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214217.html report 878 中关村在线消息：本月7号，AMD的Radeon RX 5700 XT和Radeon RX 5700显卡已正式开售。但很多非公版用户还在等待。目前微星方面放出消息，非公版最早将在8月初上市。Radeon RX 5700 XT显卡，基于全新的RDNA架构打造，拥有40组CU单元、64组ROPs和160组纹理单元，配置8GB GD...
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