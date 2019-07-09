中关村在线消息：苹果今天凌晨向公测用户推送了iOS 13和 iPadOS 13的第二个公测版系统更新，距离首个公测版更新仅仅过去两周。据了解，新版本更新主要以解决BUG和提升APP运行速度为主。



苹果今晨发布iPadOS/iOS 13第二公测版

如果您已经加入苹果的“Beta 版软件计划”，可以使用 iOS 设备（iPhone 或者 iPad）的 Safari 浏览器前往 beta.apple.com 网站按提示下载并安装 iOS 13 或者 iPadOS 13 的描述文件，重新启动后即可进行软件更新。

苹果提醒 Beta 版软件存在一些 Bug，建议用户使用非主力设备安装测试，而且更新前请备份重要数据。

今天的公测版 Public Beta 2 对应的应该是苹果为开发者准备的 Developer Beta 3。

iPadOS 13 为兼容的 iPad 带来诸多新功能，比如引入新的主屏幕、可以使用多个 App 的新的侧拉功能、App 多空间使用、Apple Pencil 的新工具条、新的文件 App 等，进一步提升了 iPad 的生产力。

iOS 13 也为用户带来大量新功能和新变化，比如期待已久的深色模式、全新设计的照片应用、更加人性化的音量调节界面等。

iOS 13 和 iPadOS 13 将在 9 月份正式发布，感兴趣的朋友可以继续关注我们的相关报道。

（文中图片来自互联网）

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